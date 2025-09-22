जुबीन गर्ग का मृत्यु प्रमाण पत्र आया सामने, असम सरकार ने दिया जांच का आश्वासन 

ANI से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "सिंगापुर हाइकमिशन ने जुबीन गर्ग का डेथ सर्टिफिकेट भेजा है, उसमें मौत का कारण डूबना बताया गया है, लेकिन यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग है और डेथ सर्टिफिकेट अलग है।" उन्होंने आगे कहा, "हम यह रिपोर्ट CID को भेजेंगे। असम सरकार के मुख्य सचिव जल्द से जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने के लिए सिंगापुर के राजदूत से संपर्क कर रहे हैं।"

मौत

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही सरकार

असम सरकार ने सिंगापुर में नॉर्थईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंता और गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ शिकायतों के बाद जांच CID ​​को सौंपने का फैसला किया। उनकी मौत के अब तक कई कारण सामने आ चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, इसलिए उनकी जान चली गई। कुछ में बताया गया कि वह बिना लाइफ जैकेट के तैर रहे थे। फिलहाल राज्य सरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।