जुबीन गर्ग का मृत्यु प्रमाण पत्र आया सामने, असम सरकार ने दिया जांच का आश्वासन 
जुबीन गर्ग की मौत का असली कारण आया सामने (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@zubeen.garg)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 22, 2025
09:54 am
क्या है खबर?

'या अली' गाने वाले मशहूर गायक जुबीन गर्ग के निधन की खबर ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। उनकी सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए मौत हो गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जुबीन के निधन की गहन जांच के लिए मामला CID को सौंपा है। अब जुबीन का मृत्यु प्रमाण पत्र सामने आया है। इसके साथ असम सरकार ने जुबीन की मौत के मामले में परिवार को जांच का आश्वासन दिया है।

बयान

हम यह रिपोर्ट CID को भेजेंगे- असम सरकार

ANI से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "सिंगापुर हाइकमिशन ने जुबीन गर्ग का डेथ सर्टिफिकेट भेजा है, उसमें मौत का कारण डूबना बताया गया है, लेकिन यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग है और डेथ सर्टिफिकेट अलग है।" उन्होंने आगे कहा, "हम यह रिपोर्ट CID को भेजेंगे। असम सरकार के मुख्य सचिव जल्द से जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने के लिए सिंगापुर के राजदूत से संपर्क कर रहे हैं।"

मौत

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही सरकार

असम सरकार ने सिंगापुर में नॉर्थईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंता और गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ शिकायतों के बाद जांच CID ​​को सौंपने का फैसला किया। उनकी मौत के अब तक कई कारण सामने आ चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, इसलिए उनकी जान चली गई। कुछ में बताया गया कि वह बिना लाइफ जैकेट के तैर रहे थे। फिलहाल राज्य सरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।