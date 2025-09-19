'निशांची' रिव्यू: डबल रोल में छाए ऐश्वर्य ठाकरे, जनता को कैसी लगी अनुराग कश्यप की फिल्म? 

अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म 'निशांची' आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे अभिनय की दुनिया में कदम रखा है। इस क्राइम ड्रामा फिल्म में वेदिका पिंटो , विनीत सिंह, कुमुद मिश्रा, मोनिका पंवार, मोहम्मद जिशान अयूब जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। जनता ने फिल्म देखकर एक्स पर क्या कहा, आइए जानते हैं।

रिव्यू लंबी रेस का घोड़ा है ऐश्वर्य कुछ लोग फिल्म के फर्स्ट हाफ की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ को दूसरा भाग पसंद आ रहा है। फिल्म में ऐश्वर्य डबल रोल में दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया है। एक ने लिखा, 'फिल्म देखने के बाद साफ है कि ऐश्वर्य ठाकरे लंबी रेस का घोड़ा है।' एक लिखते हैं, 'डबल रोल में एक्टिंग, खुद का म्यूजिक कंपोज करना और गाना भी? ऐश्वर्य ने अपने डेब्यू में सब कर दिखाया।'

ट्विटर पोस्ट ऐश्वर्य की हो रही खूब तारीफ One thing is clear after watching #Nishaanchi - #AaishvaryThackeray bilkul lambi race ka ghoda hai!🙌🏻🔥 — ज्योtika (@Joganiyaa_) September 19, 2025

प्रतिक्रिया ऐश्वर्य ने कर दिखाया कमाल 'निशांची' से बॉलीवुड में कदम करने वाले ऐश्वर्य की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'अभी-अभी देखी निशांची। ऐश्वर्य का डेब्यू अनोखे है और डबल रोल के साथ सच में कमाल किया है। दोनों किरदारों को जिस तरह से निभाया है, पूरा न्याय किया है।' एक ने लिखा, 'ऐश्वर्य ठाकरे ने दमदार प्रतिभा और पूरे आत्मविश्वास के साथ एंट्री की है। ऐश्वर्य वाकई आज की आदर्श हीरो हैं।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट Will definitely watch #Nishaanchi.

Strong word of mouth from the right audience.

We should support such movies. @anuragkashyap72, well done! — Arpit B (@BatriArpit) September 19, 2025

ट्विटर पोस्ट ऐश्वर्य हैं बेहतरीन हीरो He has entered with strong talent and full confidence! #AaishvaryThackeray is truly the IDEAL HERO of today. #Nishaanchi🙌🏻🙌🏻 — Pari (@S_Paridhi22) September 19, 2025

अदाकारी अनुराग कश्यप फिर छा गए एक यूजर ने 'निशांची' की तुलना 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से की और लिखा, 'फिल्म की कहानी पुरानी है। फिल्म में गैंगस्टर की जिंदगी दिखाई गई है। उनके प्रशंसकों को यह फिल्म जरूर पसंद आएगी।' एक लिखते हैं, 'अनुराग कश्यप एक बार फिर 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' वाला मजा लेकर आए हैं। कुछ एक जगह फिल्म थोड़ी खिंची लगती है, लेकिन ऐश्वर्य ने क्या भौकाल मचाया है- शानदार। गानों में कुछ नया प्रयोग है। अनुराग कश्यप फिर छा गए।'

ट्विटर पोस्ट 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' वाला मजा लेकर आए हैं अनुराग #NishaanchiReview Film ki Story Old hai. Gangster ki Life ko Dikhati hai. Anurag Kashyap ki Filmoon Mein Valugarity To Rehti hi hai. Unke Fans Hi Dekhenge. ⭐️ @anuragkashyap72 @AmazonMGMStudio #JarFilms pic.twitter.com/nqQPrvc0yu — MULTI STARS JBP (@multistarsjbp) September 19, 2025