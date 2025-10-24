युजवेंद्र का धनश्री को ताना, लोग बोले- भाई दिमाग से 4 करोड़ नहीं निकाल पा रहे

भले ही क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा की राहें जुदा हो चुकी हों, लेकिन तलाक के बाद भी दाेनों का रिश्ता अक्सर चर्चा में रहता है। अब एक बार फिर युजवेंद्र और धनश्री सुर्खियों में आ गए हैं और इस बार उन्हें चर्चा में लेकर आया है युजवेंद्र का वाे पोस्ट, जिसके जरिए उन्होंने एक बार फिर धनश्री पर तंज कसा है। युजवेंद्र ने ऐसा क्या लिखा, आइए जानते हैं।

पोस्ट युजवेंद्र का पोस्ट वायरल युजवेंद्र ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तहलका मचा दिया, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले का स्क्रीनशॉट साझा किया। इस फैसले में लिखा था कि वित्तीय रूप से स्वतंत्र पत्नियां अपने पतियों से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकतीं। इसके साथ युजवेंद्र ने लिखा, 'मां कसम खाओ नहीं पलटोगे इस फैसले से।' ये पोस्ट भले ही उन्होंने कुछ देर बाद डिलीट कर दिया, लेकिन उससे पहले ही इसका स्क्रीनशॉट वायरल हो चुका था।

बहसघ् धनश्री पर निशाना या कोर्ट के फैसले का समर्थन युजवेंद्र का ये पोस्ट देख ज्यादातर लोगों का कहना है कि युजी भाई दिमाग से 4 करोड़ नहीं निकाल पा रहे। लोगों के बीच बहस छिड़ गई है कि ये पोस्ट धनश्री पर निशाना था या फिर युजवेंद्र ने सिर्फ कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था। युजवेंद्र-धनश्री के तलाक के समय खबरें आई थीं कि दोनों के बीच 4 करोड़ रुपए का समझौता हुआ। लोग युजवेंद्र के इस पोस्ट को उनके इसी समझौते से जोड़कर देख रहे हैं।

निशाना युजवेंद्र की बहन ने भी धनश्री पर साधा था निशाना? बता दें कि इससे पहले भैया दूज के मौके पर युजवेंद्र की बहन केना द्विवेदी ने एक पोस्ट किया था और उनके पोस्ट को भी लोग धनश्री से जोड़कर देख रहे थे। केन ने लिखा था, 'तुम ऐसे शख्स हो, जो सच में महिलाओं का सम्मान करता है, जो हर महिला को 'मैम' कहकर बात करता है, जो अपने इर्द-गिर्द हर इंसान के सम्मान को बरकरार रखता है और जब दुनिया बुरी हो जाए तो चुप रहना पसंद करता है।'