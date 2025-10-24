'बिग बॉस 19' में हिस्सा लेंगे WWE के दिग्गज अंडरटेकर? सामने आई ये जानकरी
क्या है खबर?
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह है कि इस शो में WWE के दिग्गज द अंडरटेकर आने वाले हैं। वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है। जैसे ही इसके लिए द अंडरटेकर का नाम सामने आया तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या सच में WWE के दिग्गज शो का हिस्सा बन रहे हैं? आइए जानते हैं।
सच
क्या मेकर्स कर रहे कुछ बड़ा प्लान?
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, 'बिग बॉस 19' में अंडरटेकर के शामिल होने की चर्चा चल रही है। हालांकि, इन रिपोर्ट्स पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कयास लगाए गए हैं कि शायद मेकर्स WWE दिग्गज को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हों, और उनकी बतौर वाइल्ड कार्ड सरप्राइज एंट्री कराई जाए। TOI TV की रिपोर्ट में यह संकेत भी दिए गए हैं कि बॉक्सिंग के दिग्गज माइक टायसन से 'बिग बॉस 19' मेकर्स की बातचीत चल रही है।
बिग बॉस 19
इस हफ्ते 4 सदस्यों पर मंडरा रहा खतरा
'बिग बॉस 19' के ताजा एपिसोड में घर के अंदर नॉमिनेशन प्रक्रिया कराई गई थी, जिसके तहत इस हफ्ते 4 सदस्यों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रणित मोरे, गौरव खन्ना, बसीर अली और नेहल चुडासमा को घरवालों ने मिलकर नॉमिनेट किया है। पिछले हफ्ते दिवाली के चलते कोई भी सदस्य घर से बेघर नहीं हुआ था, इसलिए इस हफ्ते किसी एक सदस्य का बेघर होना तय है। किसका पत्ता इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' से कटेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।