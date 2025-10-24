'बिग बॉस 19' में हिस्सा लेंगे WWE के दिग्गज अंडरटेकर

'बिग बॉस 19' में हिस्सा लेंगे WWE के दिग्गज अंडरटेकर? सामने आई ये जानकरी

लेखन ज्योति सिंह 02:40 pm Oct 24, 202502:40 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह है कि इस शो में WWE के दिग्गज द अंडरटेकर आने वाले हैं। वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है। जैसे ही इसके लिए द अंडरटेकर का नाम सामने आया तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या सच में WWE के दिग्गज शो का हिस्सा बन रहे हैं? आइए जानते हैं।