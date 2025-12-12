गायक जुबीन मामले में चार्जशीट दायर

गायक जुबीन गर्ग की मौत हादसा या साजिश? SIT ने दायर की चार्जशीट

क्या है खबर?

असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन से हर कोई दंग रह गया था। 19 सितंबर, 2025 को हुई इस दर्दभरी घटना पर जांच लगातार जारी है। असम की CID की विशेष जांच टीम (SIT) ने 12 दिसंबर को, गुवाहाटी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट में जुबीन की मौत मामले में चार्जशीट आखिल की है। वरिष्ठ वकील बिजन महाजन ने बताया कि SIT ने जांच के बाद 3,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।