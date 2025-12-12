गायक जुबीन गर्ग की मौत हादसा या साजिश? SIT ने दायर की चार्जशीट
क्या है खबर?
असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन से हर कोई दंग रह गया था। 19 सितंबर, 2025 को हुई इस दर्दभरी घटना पर जांच लगातार जारी है। असम की CID की विशेष जांच टीम (SIT) ने 12 दिसंबर को, गुवाहाटी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट में जुबीन की मौत मामले में चार्जशीट आखिल की है। वरिष्ठ वकील बिजन महाजन ने बताया कि SIT ने जांच के बाद 3,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।
गिरफ्तारी
जुबीन के चचेरे भाई पर भी आरोप
चार्जशीट में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानू महंत, मैनेजर सिद्धार्थ सरमा, संगीतकार शेखर गोस्वामी और गायिका अमृतप्रभा महंत के खिलाफ BNS की धारा 103 और 106 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा, गायक के चचेरे भाई संदीपन गर्ग के खिलाफ धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके तहत आरोप सही साबित होने पर 5-10 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। उधर, सिंगापुर पुलिस भी स्वतंत्र जांच कर रही है।
आरोप
मुख्यमंत्री ने लगाए थे यह आराेप
असम के मुख्यमंंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हालिया विधानसभा सत्र में दावा किया था कि जुबीन की माैत "साफ हत्या" है। उन्होंने कहा था, "असम पुलिस को शुरुआती जांच के बाद यकीन हो गया था कि यह गैर-इरादतन हत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह एक साफ हत्या है।" फिलाहल, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, और अब कोर्ट आगे की प्रक्रिया तय करेगी। बता दें कि गायक जुबीन का निधन सिंगापुर में तैराकी के दौरान हुआ था।