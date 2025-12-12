शाहरुख खान के सह-कलाकार को रास नहीं आई 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड', कह दी ये बात
क्या है खबर?
आर्यन खान भी अपने सुपरस्टार पिता शाहरुख खान की तरह नाम कमा रहे हैं। उनकी डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सितंबर, 2025 में रिलीज हुई थी, जिसकी चर्चा अब तक है। नेटफ्लिक्स पर आई इस सीरीज को कईयों ने प्यार दिया, तो कुछ से आलोचनाएं भी मिली। शाहरुख के सह-कलाकार रहे अभिनेता अली खान ने आर्यन की सीरीज पर बात की है। उनका कहना है कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अभद्र भाषा का स्तर बहुत ज्यादा है।
आलोचना
अली खान ने सीरीज का आलोचना की
ई-टाइम्स के मुताबिक, अभिनेता अली खान ने ARY पॉडकास्ट में कहा, "हाल ही में मैंने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में आर्यन का काम देखा, मुझे बहुत अजीब लगा। एक तो परिवार के साथ आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि भाषा इतनी अजीब है।" उन्होंने आगे कहा, "उस भाषा का कोई औचित्य भी नहीं था, और जिस स्तर के लोग देख रहे थे आप, क्या वे इस तरह की सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं?"
प्रतिक्रिया
"बात कहते के कई बेहतर तरीके"
अली ने कहा कि उन्हें कभी-कभी लगता है कि निर्माता, दर्शकों का ध्यान खींचने और अच्छी रेटिंग के लिए ऐसे फैसले लेते हैं। उनके मुताबिक, अपशब्दों की बजाए बात कहने के कई बेहतर तरीके होते हैं। बता दें कि अली को फिल्म 'डॉन 2' में शाहरुख के साथ स्क्रीन साझा करते हुए देखा गया था। वह सुहाना खान की डेब्यू फिल्म 'द आर्चीज' का हिस्सा भी रहे हैं। जाेया अख्तर की इस फिल्म में वह सुहाना के पिता बने थे।