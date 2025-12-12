अली खान ने वेब सीरीज की आलोचना की

शाहरुख खान के सह-कलाकार को रास नहीं आई 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड', कह दी ये बात

ज्योति सिंह 07:08 pm Dec 12, 2025

क्या है खबर?

आर्यन खान भी अपने सुपरस्टार पिता शाहरुख खान की तरह नाम कमा रहे हैं। उनकी डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सितंबर, 2025 में रिलीज हुई थी, जिसकी चर्चा अब तक है। नेटफ्लिक्स पर आई इस सीरीज को कईयों ने प्यार दिया, तो कुछ से आलोचनाएं भी मिली। शाहरुख के सह-कलाकार रहे अभिनेता अली खान ने आर्यन की सीरीज पर बात की है। उनका कहना है कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अभद्र भाषा का स्तर बहुत ज्यादा है।