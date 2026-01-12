'टॉक्सिक' के टीजर पर बवाल, AAP ने 'महिला विराेधी' बताकर खोला फिल्म के खिलाफ मोर्चा

सालों के इंतजार के बाद जब कन्नड़ सुपरस्टार यश ने अपनी अगली फिल्म ' टॉक्सिक ' का टीजर रिलीज किया तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अब यही टीजर विवाद की जड़ बन गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) की कर्नाटक महिला विंग ने फिल्म के टीजर को 'अश्लील' और 'महिला विरोधी' करार देते हुए कर्नाटक राज्य महिला आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराकर इस टीजर पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

मांग टीजर पर तुरंत बैन की मांग शिकायत में मांग की गई है कि इस टीजर को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक चैनलों से तुरंत हटाया जाए। पार्टी का दावा है कि टीजर में दिखाए गए कुछ दृश्य न केवल अश्लील हैं, बल्कि समाज और विशेषकर बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शिकायत में मुख्य रूप से टीजर के उन दृश्यों पर निशाना साधा गया है, जो कथित तौर पर 'कब्रिस्तान' की पृष्ठभूमि पर फिल्माए गए हैं।

Advertisement

दावा संस्कृति और सामाजिक मूल्यों पर चोट- दावा AAP नेताओं का आरोप है कि टीजर में ग्लैमरस और अश्लील सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जो कन्नड़ संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कर्नाटक सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और टीजर के प्रसार पर रोक लगाने की अपील की है। आयोग अब इस शिकायत की समीक्षा करेगा, जिसके बाद ये तय होगा कि टीजर में कोई बदलाव किया जाएगा या इसे सेंसरशिप का सामना करना पड़ेगा।

Advertisement

प्रतिक्रिया बिना नाम लिए निर्देशक ने दिया ये जवाब विवाद बढ़ने पर निर्देशक गीतू मोहनदास ने सीधे बयान देने के बजाय सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट किया। उन्होंने संकेत दिया कि टीजर एक कलात्मक प्रस्तुति है, जिसे गलत नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि, उनके इस इशारे के बाद विवाद और तेज हो गया। सोशल मीडिया पर ये मामला गरमाया हुआ है। जहां एक तरफ यश के फैंस इस टीजर जो जबरदस्त बता रहे हैं, वहीं AAP की इस कार्रवाई को कई लोग सही मान रहे हैं।