'टॉक्सिक' में एलिजाबेथ बनकर पर्दे पर राज करेंगी हुमा कुरैशी, सामने आई पहली झलक
क्या है खबर?
पैन इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' चर्चा में बनी हुई है। सबसे पहले इस फिल्म से सुपरस्टार यश का लुक सामने आया था। पिछले दिनों नादिया के रूप में अभिनेत्री कियारा आडवाणी की पहली झलक ने दर्शकों को दीवाना बनाया और अब फिल्म में काम कर रहीं हुमा कुरैशी का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। 'टॉक्सिक' में हुमा, एलिजाबेथ का किरदार निभाएंगी। सामने आए उनके लुक ने फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।
पोस्टर
आकर्षक और खौफनाक होगा हुमा का किरदार
हुमा के नए लुक में उनका किरदार एलिजाबेथ बेहद आकर्षक और स्टाइलिश दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे एक रहस्यमय पहलू भी है। पोस्टर में अभिनेत्री कब्रिस्तान के बैकग्राउंड के सामने एक शानदार काले रंग की कार के पास खड़ी दिख रही हैं। ये पोस्टर बताता है कि हुमा का किरदार सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि एक रहस्यमय, शक्तिशाली और थोड़ा खौफनाक होने वाला है। एलिजाबेथ का साहसिक किरदार दर्शकों को कुछ अलग और खास अनुभव देने वाला है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए हुमा कुरैशी का पोस्टर
Introducing Huma Qureshi @humasqureshi as ELIZABETH in - A Toxic Fairy Tale For Grown-Ups #TOXIC #TOXICTheMovie @advani_kiara #GeetuMohandas @RaviBasrur #RajeevRavi #UjwalKulkarni #TPAbid #MohanBKere #SandeepSadashiva #PrashantDileepHardikar #KunalSharma #SandeepSharma… pic.twitter.com/aozI7wKWCb— Yash (@TheNameIsYash) December 28, 2025
इतिहास
एक साथ कन्नड़ और अंग्रेजी में बनी पहली भारतीय फिल्म
ये पहली बड़ी भारतीय फिल्म है, जिसे एक साथ 2 भाषाओं कन्नड़ और अंग्रेजी में लिखा और शूट किया गया। निर्माताओं का मकसद है कि ये फिल्म ज्यादा लोगों तक पहुंचे और अलग-अलग भाषी दर्शक इसे आसानी से देख सकें। इसके अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगू, तमिल, मलयालम और अन्य भाषाओं में डब वर्जन भी बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गीतू मोहनदास इसका निर्देशन कर रही हैं। फिल्म से अभी रुक्मिणी वसंत और नयनतारा का लुक आना बाकी है।
टकराव
'धुरंधर 2' से टकराएगी 'टॉक्सिक'
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' की टक्कर रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' के सीक्वल 'धुरंधर 2' से होने वाली है। दरअसल, रणवीर की फिल्म भी अगले साल 19 मार्च काे ही रिलीज हो रही है। एक ओर 'KGF 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद यश के अगली फिल्म से दर्शकों को बड़ी उम्मीदें हैं, वहीं 'धुरंधर 2' को लेकर भी जबरदस्त उत्साह है। अब देखना ये होगा कि ईद के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर बाजी कौन मारती है।