'टॉक्सिक' का दमदार टीजर जारी, यश का ऐसा अंदाज पहले कभी नहीं देखा होगा

टीजर

'टॉक्सिक' के टीजर में यश का खतरनाक अंदाज

'टॉक्सिक' का टीजर 2 मिनट 51 सेकंड लंबा है जिसकी शुरुआत किसी के अंतिम संस्कार के साथ होती है। इसके बाद एक बम धमाका होता है जिसके बाद यश की दमदार एंट्री होती है। पहले ही लुक में अभिनेता का खतरनाक अंदाज दिखा है। वह 'राया' नाम का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी प्रमुख किरदार में हैं। यह 19 मार्च काे सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है।