'टॉक्सिक' का दमदार टीजर जारी, यश का ऐसा अंदाज पहले कभी नहीं देखा होगा
क्या है खबर?
सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। निर्माताओं ने फिल्म के सभी कलाकार की पहली झलक जारी कर दी थी। अब अभिनेता के 40वें जन्मदिन पर तोहफा देते हुए फिल्म का टीजर भी जारी कर दिया गया है जिसने आते ही सोशल मीडिया पर कब्जा जमा लिया है। 'टॉक्सिक' एक भारतीय पीरियड गैंगस्टर फिल्म है जिसे गीतू मोहनदास ने लिखा और निर्देशित किया है।
टीजर
'टॉक्सिक' के टीजर में यश का खतरनाक अंदाज
'टॉक्सिक' का टीजर 2 मिनट 51 सेकंड लंबा है जिसकी शुरुआत किसी के अंतिम संस्कार के साथ होती है। इसके बाद एक बम धमाका होता है जिसके बाद यश की दमदार एंट्री होती है। पहले ही लुक में अभिनेता का खतरनाक अंदाज दिखा है। वह 'राया' नाम का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी प्रमुख किरदार में हैं। यह 19 मार्च काे सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर
Get a good look at your danger - Introducing RAYA 🔥https://t.co/iUk3q6Vg3y— TOXIC (@Toxic_themovie) January 8, 2026
Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups in cinemas worldwide on 19-03-2026#DaddyIsHome #ToxicTheMovie@TheNameIsYash#Nayanthara@humasqureshi @advani_kiara @rukminitweets #TaraSutaria #GeetuMohandas… pic.twitter.com/zT2hHGGO9b