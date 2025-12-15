यशराज और मैडॉक की साल की चौथी बड़ी साझेदारी, 'इक्कीस' को विदेशों में उतारने की तैयारी

साल 2025 के अंत में देशभक्ति का रंग और गहरा होने वाला है। दरअसल, यशराज फिल्म्स और मैडॉक फिल्म्स एक बार फिर साथ आए हैं और इस बार उनकी साझेदारी खास है, क्योंकि ये इस साल की उनकी चौथी जुगलबंदी है। आदित्य चोपड़ा और दिनेश विजान की इस नई साझेदारी के तहत युद्ध ड्रामा फिल्म 'इक्कीस' को विदेशी बाजारों में रिलीज करने की तैयारी की जा रही है, जिससे फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी लोकप्रियता मिलने की उम्मीद है।

सहयोग यशराज-मैडॉक की चौथी साझेदारी यशराज फिल्म्स (YRF) पहले सिर्फ अपनी ही फिल्मों का वितरण करता था। साल 1998 में 'कुछ कुछ होता है' के बाद इसने दूसरे प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों को भी भारत या विदेश में रिलीज करना शुरू किया। साल 2025 में पहली बार YRF ने मैडॉक फिल्म्स के साथ मिलकर फिल्म रिलीज करने के लिए साझेदारी की। इसकी शुरुआत ब्लॉकबस्टर 'छावा' से हुई और इसके बाद मैडॉक की 'भूल चूक माफ' और 'थामा' जैसी फिल्में भी इसी साझेदारी का हिस्सा बनीं।

चुनौतियां YRF ने चुनौतियां पार कर विदेशी बाजार में भी किया कमाल बॉलीवुड हंगामा को एक सूत्र ने बताया कि YRF ने हाल ही में रिलीज हुईं 3 फिल्मों को विदेशों में रिलीज करने में कई चुनौतियों का सामना किया। 'छावा' उसी दिन रिलीज हुई, जब मार्वल की बड़ी फिल्म 'कैप्टन अमेरिका: ब्रेव न्यू वर्ल्ड' और चीनी ब्लॉकबस्टर 'ने झा 2' रिलीज हुई । यशराज ने मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपने अनुभव और ब्रांड पावर की मदद से विदेशी बाजार में अपनी फिल्मों के लिए जगह बनाई और दर्शकों तक पहुंच बनाई।

तैयारी अब 'इक्कीस' को विदेशो में सफलता दिलाएगा यशराज अब यशराज, मैडॉक की 'इक्कीस' काे विदेशो में रिलीज कराएगा। ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' के सिर्फ 6 दिन बाद रिलीज हो रही है और इसे 'एनाकोंडा' का सामना करना है। 25 दिसंबर को एक और बड़ी हिंदी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' भी रिलीज होने वाली है, जिससे विदेशी बाजार में जगह पाना और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि YRF का अनुभव फिल्म को सफलता दिलाएगा।

