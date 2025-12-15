'धुरंधर' की कामयाबी पर रणवीर सिंह ने पहली बार दी प्रतिक्रिया, लिखा- नजर और सब्र...

'धुरंधर' की कामयाबी पर रणवीर सिंह ने दी प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 02:57 pm Dec 15, 202502:57 pm

क्या है खबर?

अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के चर्चे इस वक्त हर तरफ हैं। 10 दिनों में इसने 350 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिखाया है, और इसकी धुंआधार कमाई लगातार जारी है। इस भारी सफलता पर फिल्म के सितारों काफी खुश हैं। अब पहली बार रणवीर ने 'धुरंधर' की सफलता पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, और उन सभी का मुंह बंद करा दिया जिन्हें उनकी वापसी पर संदेह था।