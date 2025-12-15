LOADING...
'धुरंधर' की कामयाबी पर रणवीर सिंह ने पहली बार दी प्रतिक्रिया, लिखा- नजर और सब्र...

लेखन ज्योति सिंह
Dec 15, 2025
02:57 pm
क्या है खबर?

अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के चर्चे इस वक्त हर तरफ हैं। 10 दिनों में इसने 350 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिखाया है, और इसकी धुंआधार कमाई लगातार जारी है। इस भारी सफलता पर फिल्म के सितारों काफी खुश हैं। अब पहली बार रणवीर ने 'धुरंधर' की सफलता पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, और उन सभी का मुंह बंद करा दिया जिन्हें उनकी वापसी पर संदेह था।

प्रतिक्रिया

रणवीर ने 'धुरंधर' के लिए साझा किया पोस्ट

रणवीर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने लिखा, 'किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है, कि वो वक्त आने पर बदलती है... लेकिन फिलहाल... नजर और सब्र।' रणवीर ने पोस्ट में 'धुरंधर' फिल्म का डायलॉग ही साझा किया है, जो उनकी हालिया परिस्थितियों से मिलता है। जाहिर है कि अभिनेता को पिछली बार फिल्म 'रॉकी रानी की प्रेम कहानी' और '83' में देखा गया था। दोनों ही फिल्में कुछ खास सफल नहीं रही थीं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

