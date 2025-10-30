'हक' के लिए सबसे महंगे पड़े इमरान हाशमी, यामी गौतम भी आधे में निपट गईं
क्या है खबर?
अभिनेत्री यामी गौतम की फिल्म 'हक' लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। खासकर जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, इसे लेकर दर्शकों का उत्साह और बढ़ गया है। ऐसा पहली बार होगा, जब यामी पर्दे पर अभिनेता इमरान हाशमी के साथ नजर आएंगी। फिल्म का ट्रेलर और गाने सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। रिलीज की राह पर खड़ी 'हक' में यामी समेत बाकी कलाकारों ने कितनी फीस चार्ज की है, आइए जानते हैं।
#1
यामी गौतम
इस फिल्म में यूं तो यामी मुख्य भूमिका में हैं, लेकिन फीस के मामले में वो पीछे रह गई हैं। 'हक' में यामी ने शाह बानो का किरदार अदा किया है। वो औरत, जिसने अपने हक के लिए सबके खिलाफ जाकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस निडर और बेबाक महिला का किरदार निभाने के लिए यामी को निर्माताओं ने 7 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। ट्रेलर में यामी की दमदार मौजूदगी को लोगों ने खूब सराहा है।
#2
इमरान हाशमी
इमरान इस फिल्म के हीरो हैं। उन्होंने इसमें यामी के पति अब्बास का किरदार निभाया है और इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस उन्हीं को मिली है। निर्माताओं ने इमरान को 12 करोड़ रुपये फीस के तौर पर दिए हैं। पिछले कुछ समय से इमरान लगातार अपने किरदारों के साथ प्रयोग कर रहे हैं और दर्शक उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। 'हक' के ट्रेलर में भी इमरान ने अपनी एक्टिंग से लोगों का ध्यान खूब खींचा है।
#3
शीबा चड्ढा
पिछली बार सबा आजाद अभिनीत फिल्म 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' में दिखी अभिनेत्री शीबा चड्ढा अब तक कई फिल्मों और वेब सीरीज में अपने अभिनय का जौहर दिखा चुकी हैं। अब 'हक' में भी वो अपने किरदार से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं। हालांकि, इस फिल्म से उनकी भूमिका तो सामने नहीं आई है। बस ये जानकारी मिली है कि उनका किरदार बेहद अहम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये मिले हैं।
लागत
कितने करोड़ रुपये के बजट में बनी 'हक'?
सुपर्ण एस वर्मा के निर्देशन में बनी 'हक' को बनाने में निर्माताओं ने 80 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यामी और इमरान आजकल इसी फिल्म के प्रचार-प्रसार में लगे हैं। इसके जरिए अभिनेत्री वर्तिका सिंह बॉलीवुड में कदम रख रही हैं। वो फिल्म में इमरान की दूसरी पत्नी की भूमिका में हैं। फिल्म शाह बानो नाम की महिला पर आधारित है, जिसने अपनी हक की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया था। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होगी।