'हक' का टीजर रिलीज, शाह बानो बन छाईं यामी गौतम; इमरान हाशमी भी दमदार

यामी गौतम फिल्म 'हक' को लेकर सुर्खियों में हैं। इसकी पहली झलक ने दर्शकों की बेताबी और बढ़ा दी और अब इसका टीजर भी रिलीज हो गया है। खास बात ये है कि इस फिल्म में पहली बार यामी की जोड़ी अभिनेता इमरान हाशमी के साथ बनने जा रही है, जिनकी केमिस्ट्री देखने के लिए सिनेप्रेमी उत्साहित हैं। 'बानो: भारत की बेटी' नाम की लोकप्रिय किताब पर आधारित 'हक' एक काल्पनिक और नाटकीय कहानी है।

टीतर सिनेमाघरों में यामी की अगली बड़ी दस्तक के लिए हो जाएं तैयार टीजर में यामी, शाह बानो बेगम की भूमिका निभा रही हैं, जबकि इमरान एक बेहद समझदार और मशहूर वकील की भूमिका निभा रहे हैं। दोनों कलाकारों की जबरदस्त डायलॉग डिलिवरी ध्यान खींच रही है। टीजर देख लगता है कि फिल्म 'आर्टिकल 370' के बाद एक बार फिर यामी बड़े पर्दे पर अपने अभिनय का कमाल दिखाने वाली हैंं। 'हक' में यामी एक ऐसी प्रेरणादायक मुस्लिम महिला की भूमिका निभा रही हैं, जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करती है।

कहानी शाह बानो केस पर आधारित है फिल्म जंगली पिक्चर्स हमेशा कुछ अलग फिल्में बनाता है, जो समाज के नियमों को चुनौती देती हैं। इसके बैनर तले बनीं 'राजी', 'तलवार' और 'बधाई दो' जैसी फिल्मों में भी वो बेबाकी और साहस देखने को मिला। अब ये प्रोडक्शन हाउस 'हक' लेकर आ रहा है। घर की दहलीज से सुप्रीम कोर्ट तक की ये कहानी शाह बानो मामले से प्रेरित है। साल 1985 के शाह बानो बनाम अहमद खान केस पर बनी इस फिल्म के निर्देशक सुपर्ण एस गुप्ता हैं।

रिलीज कब रिलीज हो रही फिल्म? फिल्म के जरिए मुस्लिम महिला के अधिकारों, लिंगभेद, लैंगिक समानता, धर्म-निरपेक्षता के मुद्दों को उठाया गया है। इसमें CRPC की धारा 125 के तहत तलाकशुदा महिला की लंबी कानूनी लड़ाई को दिखाया जाएगा। ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं करेगी, बल्कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी बनाएगी। फिल्म में इमरान ने वकील का किरदार निभाया है, जो इस ऐतिहासिक केस से जुड़े अहमद खान की शख्सियत से प्रेरित है। फिल्म 7 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में आएगी।