'कांतारा चैप्टर 1' की तगड़ी OTT डील, अमेजन प्राइम वीडियो ने कर दिया निर्माताओं को मालामाल

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' जब से रिलीज हुई है, इसका बॉक्स ऑफिस पर भौकाल देखने को मिल रहा है। दिवाली पर आई 'थामा' से भी इसकी कमाई नहीं थमी, बल्कि हिंदी में उल्टा यही फिल्म आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा के लिए परेशानी का सबब बन गई। भारत में 600 करोड़ और दुनियाभर में 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी इस फिल्म को अब OTT डील से भी तगड़ा फायदा हुआ है।

सौदा नेटफ्लिक्स को पछाड़ अमेजन प्राइम वीडियो ने मारी बाजी फिल्म का हिंदी वर्जन 1 महीने बाद OTT पर आएगा। इसे लेकर बने माहौल को देखते हुए निर्माताओं ने OTT राइट्स के लिए 125 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसके लिए नेटफ्लिक्स से बात हुई और वो 100 करोड़ रुपये देने को तैयार हो गया। उधर अमेजन प्राइम वीडियो ने बेहतर डील दी और स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए 110 करोड़ रुपये देने की बात कही। इस तरह नेटफ्लिक्स को पीछे छोड़ते हुए 110 करोड़ में बात पक्की हो गई।

मुकाबला 'रॉकी भाई' के सामने आकर खड़े हो गए ऋषभ शेट्टी ये किसी भी कन्नड़ फिल्म के लिए अब तक की दूसरी सबसे बड़ी OTT डील है और इस एक OTT डील ने ऋषभ शेट्टी को 'KGF' वाले रॉकी भाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। फिलहाल रॉकिंग स्टार यश की 'KGF चैप्टर 2' पहले नंबर पर बनी हुई है, जिसके डिजिटल राइट्स 300 करोड़ रुपये में खरीदे गए थे। खास बात ये है कि 'KGF' और 'कांतारा' दोनों फ्रेंचाइजी फिल्मों को होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है।