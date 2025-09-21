उधर दोबारा शुरू हुई 'किंग' की शूटिंग, इधर लीक हो गईं बड़ी तस्वीरें; छा गए शाहरुख-अभिषेक

शाहरुख खान आजकल फिल्म 'किंग' में व्यस्त चल रहे हैं। पिछले कुछ समय से उनकी इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। ये वही फिल्म है, जिसमें शाहरुख पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ नजर आने वाले हैं। उधर अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे कलाकार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म के सेट से अब नई तस्वीरें लीक हो गई हैं, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं।

तस्वीरें सेट से लीक हो गईं तस्वीरें अपने बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लिए तारीफें बटोर रहे शाहरुख वापस पौलेंड लौट गए हैं, जहां उनकी फिल्म 'किंग' की पूरी टीम मौजूद है। पिछले दिनों दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी थी कि उन्होंने शूट शुरू कर दिया है। उधर शूट दोबारा शुरू हुआ ही था कि अब फिल्म के सेट से 3 बड़ी तस्वीरें लीक हो गई हैं, जो शाहरुख के फैन क्लब ने साझा की हैं।

लुक शाहरुख के स्वैग के साथ-साथ अभिषेक के लुक ने भी खींचा ध्यान एक्स पर शाहरुख के प्रशंसकों ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें सुपरस्टार हैट लगाए एकदम स्वैग से एंट्री ले रहे हैं। शर्ट पहनी है, जिसके बटन खुले हैं, वहीं बॉडी में टैटू बनाए हुए हैं। उनकी बॉडी में एक जगह किंग भी लिखा दिख रहा है। उधर अभिषेक बच्चन की तस्वीरें भी खूब ध्यान खींच रही है। शाहरुख और अभिषेक के अलावा एक तस्वीर में सुहाना खान भी नजर आई हैं।

ट्विटर पोस्ट शाहरुख खान का नया लुक वायरल This is the transition he stepped in with Jawan and consolidating with #King .. age appropriate roles but as a mainstream hero...



not a side actor like Amitabh or his contemporaries had to .. he isn't giving up his throne atleast for next decade or so .. pic.twitter.com/7tM4s2kzi8 — a (@_Pathaan_) September 21, 2025

ट्विटर पोस्ट सेट से सामने आई सुहाना खान की नई तस्वीर Megastar SRK and Suhana Khan from the sets of #King pic.twitter.com/HFNCBoQ9wC — SRK Fans United (@SRKUnited_) September 20, 2025

टक्कर फिल्म में शाहरुख से भिड़ेंगे अभिषेक अभिषेक का कोट-पैंट में लुक सामने आया है। सफेद दाढ़ी, न्यू हेयर स्टाइल में वो काफी जच रहे हैं। अभिषेक 'किंग' के मेन विलेन हैं, जो शाहरुख से भिड़ने वाले हैं। बीते दिनों भी उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें वो काफी कूल लुक में नजर आ रहे थे। ये पहला मौका होगा, जब शाहरुख और अभिषेक के बीच बड़े पर्दे पर जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। अभय वर्मा, रानी मुखर्जी और अक्षय ओबेरॉय भी फिल्म का हिस्सा हैं।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए अभिषेक बच्चन का लुक Latest look of Abhishek Bacchan with new hairstyle for #King pic.twitter.com/Yl5SsVKYWP — SRK Fans United (@SRKUnited_) September 20, 2025