'किंग' के सेट से लीक हुईं ये तस्वीरें (तस्वीर: एक्स/@AlwaysBollywood)

उधर दोबारा शुरू हुई 'किंग' की शूटिंग, इधर लीक हो गईं बड़ी तस्वीरें; छा गए शाहरुख-अभिषेक

लेखन नेहा शर्मा
Sep 21, 2025
05:57 pm
क्या है खबर?

शाहरुख खान आजकल फिल्म 'किंग' में व्यस्त चल रहे हैं। पिछले कुछ समय से उनकी इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। ये वही फिल्म है, जिसमें शाहरुख पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ नजर आने वाले हैं। उधर अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे कलाकार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म के सेट से अब नई तस्वीरें लीक हो गई हैं, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं।

तस्वीरें

सेट से लीक हो गईं तस्वीरें

अपने बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लिए तारीफें बटोर रहे शाहरुख वापस पौलेंड लौट गए हैं, जहां उनकी फिल्म 'किंग' की पूरी टीम मौजूद है। पिछले दिनों दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी थी कि उन्होंने शूट शुरू कर दिया है। उधर शूट दोबारा शुरू हुआ ही था कि अब फिल्म के सेट से 3 बड़ी तस्वीरें लीक हो गई हैं, जो शाहरुख के फैन क्लब ने साझा की हैं।

लुक

शाहरुख के स्वैग के साथ-साथ अभिषेक के लुक ने भी खींचा ध्यान

एक्स पर शाहरुख के प्रशंसकों ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें सुपरस्टार हैट लगाए एकदम स्वैग से एंट्री ले रहे हैं। शर्ट पहनी है, जिसके बटन खुले हैं, वहीं बॉडी में टैटू बनाए हुए हैं। उनकी बॉडी में एक जगह किंग भी लिखा दिख रहा है। उधर अभिषेक बच्चन की तस्वीरें भी खूब ध्यान खींच रही है। शाहरुख और अभिषेक के अलावा एक तस्वीर में सुहाना खान भी नजर आई हैं।

ट्विटर पोस्ट

शाहरुख खान का नया लुक वायरल

ट्विटर पोस्ट

सेट से सामने आई सुहाना खान की नई तस्वीर

टक्कर

फिल्म में शाहरुख से भिड़ेंगे अभिषेक

अभिषेक का कोट-पैंट में लुक सामने आया है। सफेद दाढ़ी, न्यू हेयर स्टाइल में वो काफी जच रहे हैं। अभिषेक 'किंग' के मेन विलेन हैं, जो शाहरुख से भिड़ने वाले हैं। बीते दिनों भी उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें वो काफी कूल लुक में नजर आ रहे थे। ये पहला मौका होगा, जब शाहरुख और अभिषेक के बीच बड़े पर्दे पर जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। अभय वर्मा, रानी मुखर्जी और अक्षय ओबेरॉय भी फिल्म का हिस्सा हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए अभिषेक बच्चन का लुक

रिलीज

कब रिलीज होगी किंग?

'किंग' सुहाना खान की पहली फिल्म है, जो सिनेमाघरों में आएगी। इससे पहले उन्हें जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' में देखा गया था, लेकिन ये नेटफ्लिक्स पर आई थी। शाहरुख की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पठान' का निर्देशन कर चुके सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाल रहे हैं। 'किंग' अगले साल ईद पर रिलीज हो सकती है। फिल्म में शाहरुख एक शक्तिशाली डॉन का किरदार निभा रहे हैं। उधर दीपिका, शाहरुख की पूर्व प्रेमिका की भूमिका में होंगी।