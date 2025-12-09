गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड 2026 में 'अतवार: फायर एंड ऐश' को नामांकन मिलने पर क्यों उठे सवाल? 

हॉलीवुड अभिनेता सैम वर्थिंगटन की पत्नी लारा ने 'अतवार 3' को नामांकन मिलने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'बॉक्स ऑफिस उपलब्धि?? फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है!!!' एक यूजर ने लिखा, 'मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक फिल्म जो अभी रिलीज नहीं हुई है, उसे कैसे नॉमिनेशन मिला?' 19 दिसंबर को रिलीज हो रही 'अतवार: फायर एंड ऐश' को लेकर अन्य लोगों द्वारा भी ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं।

नियम

जानिए गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड का नियम

वियोन ने गोल्डन ग्लोब्स वेबसाइट के हवाले से बताया कि सिनेमाई और बॉक्स ऑफिस उपलब्धि, जिसे 2023 में पुरस्कार में जोड़ा गया है, यह साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली या सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म को सम्मानित करती है। चूकि 'अवतार' ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 20,000 करोड़ करोड़ और 'अवतार 2' ने करीब 17,500 करोड़ रुपये कमाए थे। दोनों की कमाई और शुरुआती समीक्षाओं के आधार पर, 'अतवार 3' का नामाकंन स्पष्ट हो सकता है।