'अवतार: फायर एंड ऐश' तहलका मचाने को तैयार, एडवांस बुकिंग इस दिन से होगी शुरू

'अवतार: फायर एंड ऐश' की एडवांस बुकिंग पर आई जानकारी

लेखन ज्योति सिंह
Dec 01, 2025
06:17 pm
क्या है खबर?

मशहूर फिल्म निर्देशक जेम्स कैमरून अपनी सफल फ्रैंचाइजी 'अवतार' की तीसरी किस्त के साथ वापसी कर रहे हैं। 'अवतार: द वे ऑफ वाटर' की अपार सफलता के बाद, अगली किस्त 'अवतार: फायर एंड ऐश' 2025 की सबसे बड़ी ग्लाोबल रिलीज मानी जा रही है। इस बीच जानकारी आई है कि निर्माता भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू करने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी अवतार यूनिवर्स ने एक पोस्ट के साथ साझा कर दी है।

निर्माताओं ने भारत में 'अवतार: फायर एंड ऐश' की एडवांस बुकिंग की तारीख का खुलासा किया है। पोस्ट साझा करते हुए लिखा गया, 'इंतजार आखिरकार खत्म! अवतार: फायर एंड ऐश की एडवांस बुकिंग शुरू। 5 दिसंबर को रिलीज। बेहतरीन IMAX अनुभव के लिए सबसे पहले अपनी सीट पक्की करें।' पोस्ट से साफ है कि 5 दिसंबर से भारत में 'अवतार 3' के लिए टिकटें बुक होनी शुरू हो जाएंगी। यह बुकिंग IMAX और डोल्बी विजन फॉर्मेट्स के लिए हैं।

6 भाषाओं के साथ रिलीज होगी फिल्म

'अवतार: फायर एंड ऐश' इसी महीने 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म को 6 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन जेम्स के अलावा, अमांडा सिल्वर और रिक जाफा ने साथ मिलकर किया है। बता दें कि अवतार यूनिवर्स का समापन यहीं नहीं होगा। निर्माता 'अवतार 4' और 'अवतार 5' को 21 दिसंबर, 2029 और 19 दिसंबर, 2031 को रिलीज करेंगे।

