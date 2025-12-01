'अवतार: फायर एंड ऐश' तहलका मचाने को तैयार, एडवांस बुकिंग इस दिन से होगी शुरू

'अवतार: फायर एंड ऐश' की एडवांस बुकिंग पर आई जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 06:17 pm Dec 01, 202506:17 pm

क्या है खबर?

मशहूर फिल्म निर्देशक जेम्स कैमरून अपनी सफल फ्रैंचाइजी 'अवतार' की तीसरी किस्त के साथ वापसी कर रहे हैं। 'अवतार: द वे ऑफ वाटर' की अपार सफलता के बाद, अगली किस्त 'अवतार: फायर एंड ऐश' 2025 की सबसे बड़ी ग्लाोबल रिलीज मानी जा रही है। इस बीच जानकारी आई है कि निर्माता भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू करने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी अवतार यूनिवर्स ने एक पोस्ट के साथ साझा कर दी है।