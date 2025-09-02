कौन हैं जीशान कादरी? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@zeishanquadri83)

कौन हैं 'बिग बॉस 19' के प्रतियोगी जीशान कादरी? यहां जानिए उनके बारे में सब कुछ

लेखन दीक्षा शर्मा 01:29 pm Sep 02, 202501:29 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन को शुरू हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता ही बीता है, लेकिन घर के अंदर झगड़े और तकरार का सिलसिला लगातार जारी है। इस साल कई बेहतरीन प्रतियोगी घर के सदस्य बने हैं, जिनमें से एक हैं जीशान कादरी। वह पहले दिन से घर से खूब धमाल मचा रहे हैं। उनके खेल को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर जीशान कौन हैं।