कौन हैं 'बिग बॉस 19' के प्रतियोगी जीशान कादरी? यहां जानिए उनके बारे में सब कुछ
क्या है खबर?
सलमान खान के लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन को शुरू हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता ही बीता है, लेकिन घर के अंदर झगड़े और तकरार का सिलसिला लगातार जारी है। इस साल कई बेहतरीन प्रतियोगी घर के सदस्य बने हैं, जिनमें से एक हैं जीशान कादरी। वह पहले दिन से घर से खूब धमाल मचा रहे हैं। उनके खेल को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर जीशान कौन हैं।
शुुरुआत
'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से की करियर की शुरुआत
जीशान पेशे से एक अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक हैं। उनका जन्म 1983 में झारखंड के वासेपुर में हुआ था। मेरठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने दिल्ली में एक कॉल सेंटर और HCL में काम किया। इसके बाद साल 2009 में जीशान ने मुंबई का रुख किया और लेखन-अभिनय की दुनिया में कदम रखा। जीशान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के पटकथा लेखन के रूप में की थी।
काम
जीशान इन फिल्मों में किया अभिनय
जीशान ने 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के दूसरे भाग में 'डेफिनिट' की भूमिका निभाई थी। उनकी अदाकारी को काफी पसंद किया गया था। इसके बाद जीशान ने फिल्म 'होटल मिलन', 'रिवॉल्वर रानी', 'ब्लडी डैडी' और 'वो भी दिन थे' जैसी फिल्मों में काम किया। जीशान ने 'मेरठिया गैंगस्टर्स' और 'भूत पूर्व' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। अब जीशान रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के जरिए देशभर में अपनी पहचान बना रहे हैं।