'बागी 4' का नया गाना 'ये मेरा हुस्न' जारी, जबरदस्त डांस करती दिखीं हरनाज संधू

लेखन दीक्षा शर्मा 01:04 pm Sep 02, 202501:04 pm

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 4' के सिनेमाघरों में रिलीज होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह फिल्म 5 सितंबर, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी। इस फिल्म में टाइगर की जोड़ी हरनाज संधू के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। अब निर्माताओं ने 'बागी 4' का नया गाना 'ये मेरा हुस्न' जारी कर दिया है, जिसमें हरनाज जोरदार डांस करती दिख रही हैं।