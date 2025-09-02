'बागी 4' का नया गाना 'ये मेरा हुस्न' जारी, जबरदस्त डांस करती दिखीं हरनाज संधू
क्या है खबर?
टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 4' के सिनेमाघरों में रिलीज होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह फिल्म 5 सितंबर, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी। इस फिल्म में टाइगर की जोड़ी हरनाज संधू के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। अब निर्माताओं ने 'बागी 4' का नया गाना 'ये मेरा हुस्न' जारी कर दिया है, जिसमें हरनाज जोरदार डांस करती दिख रही हैं।
गाना
शिल्पा राव ने लगाए सुर
'ये मेरा हुस्न' गाने को शिल्पा राव ने अपनी आवाज दी है। गाने में संजय दत्त की भी झलक दिख रही है। वह फिल्म में एक खतरनाक विलेन की भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा सोनम बाजवा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। बता दें कि 'बागी 4' के निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है, जिन्होंने 'भजरंगी' और 'वेधा' जैसी कन्नड़ फिल्मों के लिए जाना जाता है। साजिद नाडियाडवाला ने इस फिल्म का निर्माण किया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Turn up the heat with every beat 🔥🎶 #YehMeraHusn Out Now! https://t.co/XBs4SviEp2— Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) September 2, 2025
ADVANCE BOOKING OPEN NOW! Watch #Baaghi4 in cinemas near you in 3 Days!! Book your tickets Today! https://t.co/zUrP0MjHpB #SajidNadiadwala’s #Baaghi4
Directed by @NimmaAHarsha
Releasing in… pic.twitter.com/trIYmSwnug