ऋतिक रोशन को प्रशंसकों का खास तोहफा, कब और कहां चलेगा 'वॉर 2' का पहला शो?

ऋतिक रोशन जिस तरह से अपने प्रशंसकों को खुश करने का मौका तलाशते रहते हैं, उसी तरह से अब उनके प्रशंसक भी उनके लिए तैयार खड़े हैं। ऋतिक की फिल्म ' वॉर 2 ' 14 अगस्त काे सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। एडवांस बुकिंग में ही इसने करोड़ों रुपये कमा लिए हैं। ऋतिक के फैंस उनकी फिल्म को लेकर माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने 'वॉर 2' के लिए एक खास शो की योजना बनाई है।

पहला शो मुंबई में सुबह 4 बजे चलेगा 'वॉर 2' का पहला शो पिंकविला को पता चला है कि भारत में 'वॉर 2' का पहला शो मुंबई में होगा और इसकी मेजबानी ऋतिक के प्रशंसक करेंगे। एक सूत्र ने बताया, "ऋतिक के प्रशंसक मुंबई में सुबह 4 बजे 'वॉर 2' का एक फैन शो आयोजित करने के लिए यशराज फिल्म्स और सिनेमाघरों के संपर्क में रहे हैं। IMAX वडाला का पूरा ऑडिटोरियम इस शो के लिए बुक हो चुका है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ऋतिक के फैंस धमाचौकड़ी मचाने काे तैयार हैं।"

आभार YRF का जताया आभार सूत्र ने कहा, "मुझे 2019 में खचाखच भरे ऑडिटोरियम में 'वॉर' देखने का अनुभव आज भी याद है। ये एक सामान्य स्क्रीनिंग के रूप में शुरू हुआ और फिर एक फैन स्पेशल शो में बदल गया, क्योंकि हर कोई एजेंट कबीर का उत्साह बढ़ा रहा था। अब हम फैंस की तरफ से स्क्रीनिंग की मेजबानी कर रहे हैं, जो भारत में 'वॉर 2' का पहला शो होगा। हमें सभी अनुमतियां मिल गई हैं। इसके लिए हम YRF के आभारी हैं।"

जश्न मनेगा ऋतिक के इंडस्ट्री में 25 साल पूरे होने का जश्न ऋतिक के एक फैन कहते हैं, "किसी बड़े सुपरस्टार वाली एक्शन फिल्में IMAX फॉर्मेट में देखने का सबसे अच्छा अनुभव होता है। हम वडाला स्थित मिराज IMAX में इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जो भारत की सबसे बड़ी IMAX स्क्रीन्स में से एक है। हमने अपने हीरो के 25 साल का जश्न मनाने के लिए सुबह 4 बजे का शो रखा है और हम 'वॉर 2' देखने वाले सबसे पहले लोगों में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित हैं।"