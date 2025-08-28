रैपर फ्रेंच मोंटाना ने राजकुमारी शेखा माहरा से की सगाई

कौन हैं रैपर फ्रेंच मोंटाना की मंगेतर और दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा?

लेखन दीक्षा शर्मा 11:30 am Aug 28, 202511:30 am

क्या है खबर?

मोरक्को-अमेरिकी रैपर फ्रेंच मोंटाना पिछले काफी समय से अपनी निजी जिदंगी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनका नाम लगातार दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा से जुड़ रहा है। अब आखिरकार मोंटाना ने अपनी गर्लफ्रेंड शेखा से सगाई कर ली है। रैपर के प्रतिनिधि ने खुद इस खबर की पुष्टि की है। मोंटाना और शेखा ने इस साल जून में पेरिस फैशन वीक के दौरान एक-दूजे को अंगूठी पहनाई। आइए जानें आखिर मोंटाना की मंगेतर शेखा कौन हैं।