कौन हैं रैपर फ्रेंच मोंटाना की मंगेतर और दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा?
क्या है खबर?
मोरक्को-अमेरिकी रैपर फ्रेंच मोंटाना पिछले काफी समय से अपनी निजी जिदंगी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनका नाम लगातार दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा से जुड़ रहा है। अब आखिरकार मोंटाना ने अपनी गर्लफ्रेंड शेखा से सगाई कर ली है। रैपर के प्रतिनिधि ने खुद इस खबर की पुष्टि की है। मोंटाना और शेखा ने इस साल जून में पेरिस फैशन वीक के दौरान एक-दूजे को अंगूठी पहनाई। आइए जानें आखिर मोंटाना की मंगेतर शेखा कौन हैं।
परिचय
शेखा माहरा कौन हैं?
माहरा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की बेटी हैं। उनका जन्म 26 फरवरी, 1994 को दुबई में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दुबई के एक निजी स्कूल से की। इसके बाद वह लंदन चली गईं, जहां से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में डिग्री हासिल की। 31 वर्षीय शेखा समाजसेवा और परोपकारी कार्यों के लिए जानी जाती हैं। वह घोड़ों और घुड़सवारी में उनकी रुचि के लिए भी लोकप्रिय हैं।
तलाक
तलाकशुदा हैं माहरा
माहरा हमेशा से ही अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रही हैं। अप्रैल 2023 में उन्होंने अमीराती व्यवसायी और शाही शेख माना से शादी रचाई थी। हालांकि, दोनों का यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला और जुलाई, 2024 में दोनों का तलाक हो गया। इस जोड़े की एक बेटी है। माहरा ने अपने पूर्व पति माना पर बेवफाई का आरोप लगाया था। पिछले साल जुलाई में माहरा ने अपने तलाक की घोषणा की थी।