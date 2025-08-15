LOADING...
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' में आएंगे विशाल ददलानी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@vishaldadlani)

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' में दिखेंगे विशाल ददलानी समेत ये गायक, सामने आया प्रोामो 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 15, 2025
06:00 pm
क्या है खबर?

कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा का कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' पहले दिन से ही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। इस शो के नए एपिसोड का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' का नया प्रोमो वीडियो सामने आ गया है। शो में नए एपिसोड में गायिका नीति मोहन नजर आएंगी। विशाल ददलानी, शेखर रवजियानी और शान जैसे दिग्गज गायक भी इस शो में भाग लेंगे।

प्रोमो

कब और कहां पाएंगे यह एपिसोड?

OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' का नया प्रोमो वीडियाे जारी किया है। इसके साथ लिखा है, 'द ग्रेट इंडियन हिंदी टीचिंग शो। विशाल ददलानी, शेखर रवजियानी, शान और नीति मोहन के साथ स्वतंत्रता दिवस का खास कार्यक्रम।' 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' के इस धमाकेदार एपिसोड को आप 16 अगस्त को रात 8 बजे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

ट्विटर पोस्ट

