प्रधानमंत्री मोदी ने पवन कल्याण को दी जन्मदिन की बधाई, इन सितारों ने भी दीं शुभकामनाएं
लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 02, 2025
01:52 pm
क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण 2 सितंबर (मंगलवार) को 54 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर अभिनेता और राजनेता को देशभर की जानी-मानी हस्तियां बधाई दे रही हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी अभिनेता के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। आइए जानें उन्होंने क्या लिखा।

इन सितारों ने भी दी बधाई

मोदी ने लिखा, 'श्री पवन कल्याण जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने अनगिनत लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी है। वे सुशासन पर ध्यान केंद्रित करके आंध्र प्रदेश में NDA को मजबूत कर रहे हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।' रवि किशन ने पवन के स्वास्थ्य की कामना की है। चिरंजीवी, प्रियंका मोहन, राम चरण और अर्जुन दास ने भी अभिनेता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं।

