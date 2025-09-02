प्रधानमंत्री मोदी ने पवन कल्याण को दी जन्मदिन की बधाई, इन सितारों ने भी दीं शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवन कल्याण को दी जन्मदिन की बधाई

लेखन दीक्षा शर्मा 01:52 pm Sep 02, 202501:52 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण 2 सितंबर (मंगलवार) को 54 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर अभिनेता और राजनेता को देशभर की जानी-मानी हस्तियां बधाई दे रही हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी अभिनेता के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। आइए जानें उन्होंने क्या लिखा।