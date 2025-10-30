भूमि शेट्‌टी कौन हैं, जो फिल्म 'महाकाली' में दिखाएंगी रौद्र रूप?

लेखन ज्योति सिंह 08:09 pm Oct 30, 202508:09 pm

क्या है खबर?

मशहूर फिल्म निर्देशक प्रशांत वर्मा ने 'हनुमान' और 'मिराई' जैसी बेहतरीन फिल्मों से अभिनेता तेजा सज्जा को, सुपरहीरों के रूप में पेश किया था। अब वह अपनी अगली महिला सुपरहीरो फिल्म 'महाकाली' को लेकर चर्चा में हैं। यह एक माइथोलॉजिकल फिल्म है, जिसमें मुख्य किरदार भूमि शेट्‌टी निभा रही हैं। निर्माताओं ने शुक्राचार्य के रूप में अक्षय खन्ना की झलक दिखाने के बाद, नायिका भूमि के चेहरे से पर्दा उठा दिया है। आइए जानते हैं कि यह अभिनेत्री कौन हैं?