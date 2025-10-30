LOADING...
भूमि शेट्‌टी कौन हैं, जो 'महाकाली' बनकर प्रशांत वर्मा की फिल्म में दिखाएंगी रौद्र रूप?
लेखन ज्योति सिंह
Oct 30, 2025
08:09 pm
क्या है खबर?

मशहूर फिल्म निर्देशक प्रशांत वर्मा ने 'हनुमान' और 'मिराई' जैसी बेहतरीन फिल्मों से अभिनेता तेजा सज्जा को, सुपरहीरों के रूप में पेश किया था। अब वह अपनी अगली महिला सुपरहीरो फिल्म 'महाकाली' को लेकर चर्चा में हैं। यह एक माइथोलॉजिकल फिल्म है, जिसमें मुख्य किरदार भूमि शेट्‌टी निभा रही हैं। निर्माताओं ने शुक्राचार्य के रूप में अक्षय खन्ना की झलक दिखाने के बाद, नायिका भूमि के चेहरे से पर्दा उठा दिया है। आइए जानते हैं कि यह अभिनेत्री कौन हैं?

परिचय

जानिए कौन हैं 'महाकाली' की नायिका भूमि

'महाकाली' से चर्चा बटोर रहीं भूमि का असली नाम, भूमिका शेट्‌टी है, जो कर्नाटक के करावली में स्थित कुंडापुरा की रहने वाली हैं। वह पेशे से अभिनेत्री हैं, जिन्हें तेलुगु सीरीज 'निन्ने पेल्लादथा' और कन्नड़ सीरीज 'किन्नारी' में देखा गया है। साल 2021 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म 'इक्कत' से सिनेमा में कदम रखा था। आखिरी बार उन्हें विजय देवरकोंडा की फिल्म 'किंगडम' में देखा गया है। भूमि 'बिग बॉस कन्नड़' की प्रतियोगी भी रह चुकी हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

महाकाली

हैदराबाद में चल रही 'महाकाली' की शूटिंग

निर्देशक प्रशांत ने 'महाकाली' के बारे में अपडेट देते हुए बताया है कि इसकी कहानी बंगाल की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी। फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में की जा रही है। फिल्म का स्क्रीनप्ले और कहानी, यह दोनों काम प्रशांत ने खुद किए हैं। बताया जाता है कि 'महाकाली' को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में डब किया जाएगा। भूमि और अक्षय के अलावा, इस फिल्म के अन्य किरदारों और रिलीज तारीख का खुलासा होना बाकी है।