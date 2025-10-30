LOADING...
'महाकाली' के मुख्य किरदार का हो गया खुलासा, पोस्टर के साथ बाहर आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह
Oct 30, 2025
11:49 am
फिल्म निर्देशक प्रशांत वर्मा अपनी आगामी फिल्म 'महाकाली' को लेकर काफी समय से चर्चा में हैं। पिछले दिनों फिल्म से अक्षय खन्ना का पहला लुक सामने आया था। दैत्य गुरू शुक्राचार्य के किरदार में अक्षय काफी शानदार नजर आए थे। अब निर्माता ने पोस्टर जारी करते हुए, फिल्म के मुख्य किरदार का खुलासा कर दिया है। निर्देशक प्रशांत ने भारत की पहली महिला सुपरहीरो के तौर पर भूमि शेट्‌टी का परिचय कराया है। आइए जानते हैं फिल्म के बारे में।

महाकाली के अवतार में दमदार लगीं भूमि

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने 'महाकाली' से मुख्य नायिका का पोस्टर साझा करते हुए लिखा, ''हनुमान' के ब्रह्मांड से... अगली शक्ति जागृत हुई है- 'महाकाली'... महाकाली की मुख्य नायिका के रूप में भूमि शेट्टी का परिचय। फिल्म की 50% से ज्यादा शूटिंग पूरी हो चुकी है और वर्तमान में इसे हैदराबाद में विशेष रूप से निर्मित एक भव्य सेट पर फिल्माया जा रहा है।' फिल्म का निर्माण आरकेडी स्टूडियोज, आरके दुग्गल और रिवाजदुग्गल ने किया है।

