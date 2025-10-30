'महाकाली' के मुख्य किरदार का हुआ खुलासा

'महाकाली' के मुख्य किरदार का हो गया खुलासा, पोस्टर के साथ बाहर आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 11:49 am Oct 30, 202511:49 am

क्या है खबर?

फिल्म निर्देशक प्रशांत वर्मा अपनी आगामी फिल्म 'महाकाली' को लेकर काफी समय से चर्चा में हैं। पिछले दिनों फिल्म से अक्षय खन्ना का पहला लुक सामने आया था। दैत्य गुरू शुक्राचार्य के किरदार में अक्षय काफी शानदार नजर आए थे। अब निर्माता ने पोस्टर जारी करते हुए, फिल्म के मुख्य किरदार का खुलासा कर दिया है। निर्देशक प्रशांत ने भारत की पहली महिला सुपरहीरो के तौर पर भूमि शेट्‌टी का परिचय कराया है। आइए जानते हैं फिल्म के बारे में।