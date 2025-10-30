शाहरुख खान-गौरी खान की कंपनी पर समीर वानखेड़े ने ठोका था केस, सामने आया ये अपडेट

दलील रेड चिलीज पर किया गया मानहानि का केस गलत? समीर ने अदालत में आवेदन दिया था कि सीरीज से कुछ हिस्से हटाए जाएं। उसके जवाब में रेड चिलीज ने कहा कि ये सीरीज कोई असली घटना नहीं दिखाती, बल्कि बॉलीवुड पर व्यंग करते हुए बनाई गई एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार काल्पनिक हैं। उन्हें व्यंग्य के रूप में दिखाया गया है, किसी असली व्यक्ति की बदनामी करने के लिए नहीं। ये मनोरंजन के लिए बनाई गई पैरोडी है, इसलिए इसे मानहानि नहीं माना जा सकता।

नोटिस शाहरुख की कंपनी और नेटफ्लिक्स को कोर्ट ने भेजा था समन बीते 8 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहरुख खान, गौरी खान, उनकी प्रोडक्‍शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और OTT प्‍लेटफॉर्म नेटफ्ल‍िक्‍स समेत कई अन्‍य को इस बाबत समन जारी किया था। अदालत ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य प्रतिवादियों को 7 दिनों के भीतर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था और इसी के साथ समीर वानखेड़े को अपनी याचिका की कॉपी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे।