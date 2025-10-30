शाहरुख खान-गौरी खान की कंपनी पर समीर वानखेड़े ने ठोका था केस, सामने आया ये अपडेट
क्या है खबर?
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने सुपरस्टार शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। समीर ने शाहरुख-गौरी के बेटे आर्यन खान की निर्देशित वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपनी छवि को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब शाहरुख-गौरी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने उनकी इस इस मानहानि याचिका को खारिज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।
मांग
रेड चिलीज ने की मुकदमा खारिज करने की मांग
रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने कोर्ट से कहा है कि समीर वानखेड़े ने जो मानहानि का मुकदमा किया है, उसे खारिज (रद्द) कर दिया जाए। समीर का कहना है कि इस सीरीज से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा, लेकिन रेड चिलीज ने अपनी अपील में कहा है कि समीर तो पहले से ही आर्यन खान केस में रिश्वतखोरी के आरोपों के कारण जनता और मीडिया की निगरानी में थे, इसलिए इस सीरीज से उनकी प्रतिष्ठा को कोई अतिरिक्त नुकसान नहीं हुआ।
दलील
रेड चिलीज पर किया गया मानहानि का केस गलत?
समीर ने अदालत में आवेदन दिया था कि सीरीज से कुछ हिस्से हटाए जाएं। उसके जवाब में रेड चिलीज ने कहा कि ये सीरीज कोई असली घटना नहीं दिखाती, बल्कि बॉलीवुड पर व्यंग करते हुए बनाई गई एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार काल्पनिक हैं। उन्हें व्यंग्य के रूप में दिखाया गया है, किसी असली व्यक्ति की बदनामी करने के लिए नहीं। ये मनोरंजन के लिए बनाई गई पैरोडी है, इसलिए इसे मानहानि नहीं माना जा सकता।
नोटिस
शाहरुख की कंपनी और नेटफ्लिक्स को कोर्ट ने भेजा था समन
बीते 8 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहरुख खान, गौरी खान, उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स समेत कई अन्य को इस बाबत समन जारी किया था। अदालत ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य प्रतिवादियों को 7 दिनों के भीतर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था और इसी के साथ समीर वानखेड़े को अपनी याचिका की कॉपी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे।
सुनवाई
अब कब होगी सुनवाई?
इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में 10 नवंबर को सुनवाई होगी। समीर ने कथित अपमानजनक सीन को लेकर 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है, जिसे कैंसर रोगियों को दान किया जाएगा। उन्होंने सीरीज को अपनी प्रतिष्ठा धूमिल करने वाला बताया है। बता दें कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के जरिए आर्यन ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा है। नेटफ्लिक्स पर आई इस सीरीज को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है।