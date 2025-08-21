वरुण जैन को जानते हैं आप? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@varunnjain)

कौन हैं अभिनेत्री जिया मानेक के पति वरुण जैन? यहां जानिए उनके बारे में सब कुछ

लेखन दीक्षा शर्मा 05:31 pm Aug 21, 202505:31 pm

क्या है खबर?

छोटे पर्दे की जानी-मानी अभिनेत्री जिया मानेक अपनी असल जिंदगी में नई पारी शुरू कर चुकी हैं। 'साथ निभाना साथिया' की संस्कारी 'गोपी बहू' अब दुल्हन बन गई हैं। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड वरुण जैन से शादी रचाई है। इस नवविवाहित जोड़े ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की 2 तस्वीरें साझा की हैं, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। हर कोई जिया के जीवनसाथी वरुण के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। आइए हम बताते हैं।