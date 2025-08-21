कौन हैं अभिनेत्री जिया मानेक के पति वरुण जैन? यहां जानिए उनके बारे में सब कुछ
क्या है खबर?
छोटे पर्दे की जानी-मानी अभिनेत्री जिया मानेक अपनी असल जिंदगी में नई पारी शुरू कर चुकी हैं। 'साथ निभाना साथिया' की संस्कारी 'गोपी बहू' अब दुल्हन बन गई हैं। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड वरुण जैन से शादी रचाई है। इस नवविवाहित जोड़े ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की 2 तस्वीरें साझा की हैं, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। हर कोई जिया के जीवनसाथी वरुण के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। आइए हम बताते हैं।
परिचय
जिया के देवर का किरदार निभा चुके हैं वरुण
टीवी दर्शकों के लिए वरुण जैन कोई नया चेहरा नहीं हैं। वह छोटे पर्दे के जाने-माने अभिनेता और मॉडल हैं। वरुण ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2010 में आए टीवी शो 'काली- एक अग्निपरीक्षा' से की थी। हालांकि, उन्हें लोगों के बीच पहचान धारावाहिक 'दीया और बाती हम' से मिली। इसमें उन्होंने मोहित राठी का किरदार निभाया था। बता दें कि वरुण ने 'साथ निभाना साथिया' में जिया के देवर चिराग मोदी की भूमिका निभाई थी।
टीवी शो
कहां हुई थी जिया और वरुण की मुलाकात?
वरुण ने 'मेरे अंगने में', 'पहरेदार पिया की' और 'रिश्ता लिखेंगे हम नया' जैसे धारावाहिकों में भी काम किया है। जिया और वरुण की मुलाकात टीवी शो 'तेरा मेरा साथ रहे' के दौरान हुई थी। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती पनपी, जो समय के साथ गहरी होती गई। शो के खत्म होने के बाद भी दोनों का रिश्ता कायम रहा और यही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदली, जो अब शादी तक पहुंच गई है।