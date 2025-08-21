'साथ निभाना साथिया' की 'गोपी बहू' ने बॉयफ्रेंड वरुण जैन से रचाई शादी, सामने आईं तस्वीरें
क्या है खबर?
टीवी शो 'साथ निभाना साथिया' में गोपी बहू का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं अभिनेत्री जिया मानेक शादी के बंधन में बंध गई हैं। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड वरुण जैन से एक निजी समारोह में शादी रचाई है। जिया और वरुण ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की 2 तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें दोनों साथ में बेहद खुश दिख रहे हैं। सामने आईं तस्वीरों में जिया गोल्डन रंग की साड़ी पहने नजर आ रही हैं।
कैप्शन
हम पति-पत्नी बन गए हैं- जिया
जिया ने लिखा, 'भगवान और गुरु की कृपा और प्यार के साथ हम हमेशा के लिए साथ आ गए हैं। हाथों में हाथ, दिल से दिल मिलाकर. हम दो दोस्त थे और आज पति-पत्नी बन गए हैं। इस दिन को जिन्होंने खास बनाया उनके प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए बहुत आभारी हूं। मिस्टर और मिसेज के तौर पर हंसी, यादें और हमेशा का साथ।' जिया और वरुण की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीरें
#Giamanek #varunnjain #marriage pic.twitter.com/DSOtGxmvz6— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) August 21, 2025