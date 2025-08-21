'साथ निभाना साथिया' की '​​गोपी बहू' ने बॉयफ्रेंड वरुण जैन से रचाई शादी, सामने आईं तस्वीरें 

कैप्शन

हम पति-पत्नी बन गए हैं- जिया

जिया ने लिखा, 'भगवान और गुरु की कृपा और प्यार के साथ हम हमेशा के लिए साथ आ गए हैं। हाथों में हाथ, दिल से दिल मिलाकर. हम दो दोस्त थे और आज पति-पत्नी बन गए हैं। इस दिन को जिन्होंने खास बनाया उनके प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए बहुत आभारी हूं। मिस्टर और मिसेज के तौर पर हंसी, यादें और हमेशा का साथ।' जिया और वरुण की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।