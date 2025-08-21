शाहरुख खान की इस घड़ी की कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप, आपने देखी क्या?
क्या है खबर?
अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के जरिए निर्देशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं। बीते दिन मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम में इस सीरीज का टीजर रिलीज हुआ, जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस कार्यक्रम में शाहरुख ने काले रंग के सूट के साथ एक स्टाइलिश घड़ी पहनी थी, जिसकी कीमत करोड़ों में है। आइए हम आपको किंग खान की इस घड़ी की कीमत बताते हैं।
कीमत
शाहरुख का वीडियो वायरल
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शाहरुख की इस घड़ी की कीमत 3.94 करोड़ रुपये बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर अभिनेता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनका पूरा लुक दिख रहा है, जो बेहद शानदार है। इस लग्जरी घड़ी ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और लोग उनकी स्टाइल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की बात करें तो इस सीरीज का प्रीमियर 18 सितंबर, 2025 से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#SRK’s heartfelt words for #AryanKhan have our hearts melting.🥺❤#TheBadsOfBollywood #ShahRukhKhan #Trending pic.twitter.com/Q9Jl3wcavn— Filmfare (@filmfare) August 20, 2025