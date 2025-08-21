शाहरुख खान की इस घड़ी की कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप, आपने देखी क्या?

कीमत

शाहरुख का वीडियो वायरल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शाहरुख की इस घड़ी की कीमत 3.94 करोड़ रुपये बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर अभिनेता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनका पूरा लुक दिख रहा है, जो बेहद शानदार है। इस लग्जरी घड़ी ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और लोग उनकी स्टाइल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की बात करें तो इस सीरीज का प्रीमियर 18 सितंबर, 2025 से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगा।