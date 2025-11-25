फिल्म 'शोले' के बड़े सितारे अब कहां हैं? कई तो सिर्फ यादें बनकर रह गए

बाॅलीवुड की क्लासिक फिल्मों में 'शोले' का नाम हमेशा से दर्ज रहा है। यह हिंदी सिनेमा की वो फिल्म है जो 50 साल पहले रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी ताजगी आज भी जिंदा है। इसका हर किरदार मानो लोगाें के दिलों में ऐसा बसा है, जिसे भूल पाना नामुमकिन लगता है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन ने 'शोले' की यादों को फिर जिंदा कर दिया है। आइए जानते हैं कि इस फिल्म के बड़े सितारे अब कहां हैं।

कलाकार फिल्म 'शोले' के दो सबसे बड़े सितारे साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म 'शोले' 2 किरदारों के लिए हमेशा याद की जाती है। यह कोई और नहीं, बल्कि 'जय-वीरू' की जोड़ी यानी धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन हैं। दुखद है कि बॉलीवुड की ये आइकॉनिक जोड़ी अब टूट चुकी है, क्योंकि 89 साल की उम्र में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। अमिताभ का फिल्मी सफर जारी अभी भी है और उन्हें इन दिनाें क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' में देखा जा रहा है।

अन्य सितारे फिल्म के अन्य सितारे अब कहां? 'शोले' में अभिनेत्री हेमा मालिनी ने 'बसंती' का किरदार निभाया था, जो खूब मशहूर हुआ। फिलहाल हेमा भरतनाट्यम डांस और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य के रूप में संसद में सक्रिय हैं। अभिनेत्री जया बच्चन ने इस फिल्म में 'राधा' का किरदार निभाया था। वह अब 77 साल की हो चुकी हैं और राजनीति के अलावा अभिनय की दुनिया में सक्रिय हैं। आखिरी बार जया को फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' (2023) में देखा गया था।