बॉलीवुड अभिनेता असरानी का 84 साल की उम्र में निधन

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता गोवर्धन असरानी का सोमवार (20 अक्टूबर) दोपहर 3 बजे 84 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें असरानी के नाम से जाना जाता था। उनके निधन का कारण अभी सामने नहीं आया है। असरानी के मैनेजर बाबूभाई थीबा ने बताया कि अभिनेता-निर्देशक असरानी का मुंबई के आरोग्य निधि अस्पताल में निधन हुआ। शाम को सांताक्रूज के शास्त्री नगर श्मशान घाट पर करीबी लोगों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

अंतिम पोस्ट आज ही दी थी दिवाली की शुभकामनाएं असरानी का निधन बॉलीवुड जगत के लिए एक बड़ा झटका है। अभिनेता ने आज दिन में ही अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिवाली 2025 की शुभकामनाएं साझा की थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार, असरानी अपनी मौत के बाद कोई हंगामा नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी मंजू असरानी से पहले ही कहा था कि वे उनकी मृत्यु की खबर किसी को न बताएं। इसलिए परिवार ने बिना किसी औपचारिक घोषणा के चुपचाप उनका अंतिम संस्कार कर दिया।

ट्विटर पोस्ट Twitter Post Actor-director Govardhan Asrani, popularly known as 'Asrani' passed away in Mumbai today after a prolonged illness. His last rites were performed at Santacruz Crematorium.



Pictures from the Crematorium where his family gathered for the last rites. pic.twitter.com/hDzUTmRI7l — ANI (@ANI) October 20, 2025

फिल्में 'शोले' में सनकी जेलर बन लूटी महफिल फिल्म 'शोले' में सनकी जेलर की भूमिका के लिए प्रसिद्ध असरानी बहुमुखी प्रतिभा के धनि थे। उन्होंने 350 से अधिक फिल्मों में हास्य और गंभीर दोनों भूमिकाओं में बेहतरीन काम किया। 1970 के दशक में शीर्ष पर थे, जब उन्होंने 'मेरे अपने', 'कोशिश', 'बावर्ची', 'परिचय', 'अभिमान', 'चुपके-चुपके', 'छोटी सी बात', 'रफू चक्कर' जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद वे 'भूल भुलैया', 'धमाल', 'बंटी और बबली 2', 'आर... राजकुमार', 'ऑल द बेस्ट' और 'वेलकम' आदि फिल्मों में भी दिखे।