धर्मेंद्र की जोड़ी इन अभिनेताओं संग पर्दे पर रही हिट, फिल्मों ने मचाया था धमाल

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्में और गाने हमेशा के लिए यादें बनकर लोगों के दिलों में समा चुकी हैं। उन्हाेंने करीब 6 दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज किया था। इस दौरान धर्मेंद्र ने अपनी एक्शन-रोमांटिक छवि से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह बात भी सच है कि अभिनेता की ज्यादातर फिल्में उनके जोड़ीदार संग हिट रही हैं। इन फिल्मों पर लोगों ने बखूबी प्यार बरसाया है।

#1 धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड के 'जय-वीरू' बनकर विख्यात हुए धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर जब-जब आई, हिट साबित हुई। दोनों ने साथ मिलकर 'शोले', 'नसीब', 'चुपके चुपके' और 'राम बलराम' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। दिलचस्प बात ये है कि अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी सिर्फ फिल्मी पर्दे तक सीमित नहीं थी। दोनों असल जिंदगी में एक-दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती साझा करते थे। धर्मेंद्र के निधन से 'जय-वीरू' की जोड़ी टूट गई।

#2 धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के साथ धर्मेंद्र की दोस्ती फिल्म 'प्यार ही प्यार' के सेट पर शुरू हुई थी। वहीं फिल्मी पर्दे पर इनकी जोड़ी 70 और 80 के दशक में सबसे कामयाब और दमदार बनकर सामने आई। दोनों ने साथ मिलकर फिल्मी पर्दे पर एक से बढ़कर एक शानदार एक्शन फिल्में की, जिसमें 'आग ही आग', 'जीने नहीं दूंगा', 'ब्लैकमेल', 'दोस्त', 'लोहा' और 'जलजला' जैसे नाम शामिल हैं। कैमरे के पीछे धर्मेंद्र और शत्रुघ्न एक-दूसरे को भाई मानते थे।