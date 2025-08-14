जॉनी लीवर का असली नाम जानते हैं आप? बेहद दिलचस्प है सरनेम के पीछे की कहानी
क्या है खबर?
जॉनी लीवर बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में शुमार हैं, जो अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों के दिलों में एक अलग छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। कॉमेडी के बादशाह 68 साल के हो गए हैं। जॉनी ने अब तक 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर करोड़ों लोगों के दिलों को जीता। जॉनी ने दुनियाभर में खूब नाम कमाया है, लेकिन क्या आप उनका असली नाम जानते हैं?
नाम
कहां से मिला सरनेम 'लीवर'?
जॉनी लीवर के नाम से दुनियाभर में मशहूर अभिनेता का असली नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जॉनी का सरनेम 'लीवर' उनके पिता की नौकरी से जुड़ा है। जॉनी के पिता उस समय देश की नामी कंपनी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में काम करते थे। जॉनी अक्सर उनके साथ दफ्तर जाते और वहां अपनी हाजिरजवाबी से लोगों को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देते थे। वहीं से उन्हें 'जॉनी लीवर' नाम मिला।
फिल्म
'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगे जॉनी
काम के मोर्चे पर बात करें तो जॉनी को पिछली बार फिल्म 'हाउसफुल 5' में देखा गया था, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया। अब जॉनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगे। कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'वेलकम' का तीसरा भाग 'वेलकम 3' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, रवीना टंडन, दिशा पटानी और परेश रावल जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।