'द बंगाल फाइल्स' बैन के बावजूद बंगाल की धरती पर दिखाई जाएगी, आखिर क्या है माजरा?

स्क्रीनिंग कहां और कब रखी गई है फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग? कोलकाता में 13 सितंबर की शाम को श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाषा भवन में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। इसमें सिर्फ वही शख्सियत शामिल होगी, जिसे इसका निमंत्रण दिया गया है। बता दें कि विवेक ने फिल्म को बंगाल के सिनेमाघरों में रिलीज कराने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी दलील को कोर्ट में ये हवाला देते हुए ठुकरा दिया गया था कि इसकी रिलीज से किसी गुट की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं।

हालत गर्दिश में 'द बंगाल फाइल्स' 'द बंगाल फाइल्स' बड़ी मशक्कतों के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई और सिनेमाघरों में ये अपना 1 हफ्ता भी पूरा कर चुकी है, लेकिन इस फिल्म को विवेक की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' जैसी प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है। हालत तो ऐसी है कि फिल्म अब तक अपने बजट की आधी लागत भी नहीं निकाल सकी है। इसका कुल कारोबार 10.25 करोड़ रुपये हुआ है, जबकि फिल्म को बनाने में 30 से 40 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

भविष्य क्या होगा फिल्म का भविष्य? 'द बंगाल फाइल्स' के साथ मौजूदा समय में परम सुंदरी, मद्रासी, लोकाह और कॉन्ज्यूरिंग जैसी फिल्में सिनेमाघरों में नगी हुई हैं। उधर आने वाले दिनों में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली LLB 3' सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है, जिसके रिलीज होते ही 'द बंगाल फाइल्स' का खेल तमाम हो जाएगा और फिल्म को 1 करोड़ कमाने में भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये विवेक अग्निहोत्री के लिए एक बड़ा झटका है।