बॉक्स ऑफिस: 'द बंगाल फाइल्स' की हालत पस्त, छठे दिन का कारोबार रहा सबसे कम 

कमाई

'द बंगाल फाइल्स' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'द बंगाल फाइल्स' ने रिलीज के छठे दिन 1 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10.25 करोड़ रुपये हो गया है। इस फिल्म ने 1.75 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर बेहद खराब शुरुआत की थी, वहीं दूसरे दिन इसने 2.25 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 2.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस फिल्म ने चौथे दिन 1.15 करोड़ रुपये और पांचवें दिन 1.35 करोड़ रुपये की कमाई की थी।