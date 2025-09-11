दिशा पाटनी नहीं थीं 'आवारापन 2' के लिए पहली पसंद (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@dishapatani)

दिशा पाटनी नहीं, ये अभिनेत्री थी 'आवारापन 2' के लिए पहली पसंद; क्यों ठुकराया प्रस्ताव?

लेखन दीक्षा शर्मा 06:55 pm Sep 11, 202506:55 pm

क्या है खबर?

जब से साल 2007 में आई फिल्म 'आवारापन' के सीक्वल 'आवारापन 2' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। यह बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को हीरो इमरान हाशमी हैं। इसमें उनकी जोड़ी अभिनेत्री दिशा पाटनी के साथ बनी है। यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं दिशा इस फिल्म के लिए निर्माताओं की पहली पसंद नहीं थीं?