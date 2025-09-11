दिशा पाटनी नहीं, ये अभिनेत्री थी 'आवारापन 2' के लिए पहली पसंद; क्यों ठुकराया प्रस्ताव?
क्या है खबर?
जब से साल 2007 में आई फिल्म 'आवारापन' के सीक्वल 'आवारापन 2' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। यह बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को हीरो इमरान हाशमी हैं। इसमें उनकी जोड़ी अभिनेत्री दिशा पाटनी के साथ बनी है। यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं दिशा इस फिल्म के लिए निर्माताओं की पहली पसंद नहीं थीं?
बयान
मानुषी छिल्लर से किया था संपर्क
'आवारापन 2' के लिए निर्माताओं की पहली पसंद दिशा नहीं, बल्कि अभिनेत्री मानुषी छिल्लर थीं। हालांकि, उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल के चलते इस फिल्म से किनारा कर लिया। इस फिल्म से जुड़े एक करीबी ने सूत्र ने कहा, "आवारापन 2 के लिए निर्माताओं ने मानुषी से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने यह फिल्म साइन नहीं की, क्योंकि वह वर्तमान में एक और बड़ी फिल्म के लिए बातचीत कर रही हैं। इसके बाद निर्माताओं ने दिशा को कास्ट किया।"
आवारापन 2
अगले साल 3 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म
'आवारापन 2' के निर्देशन की कमान मोहित सूरी ने संभाली है। यह फिल्म 3 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। बता दें कि 'आवारापन 2' साल 2007 में आई फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल है, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7.76 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इस फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।