'द बंगाल फाइल्स' ने पांचवें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: एक्स/@ZeeStudios_)

बॉक्स ऑफिस: 'द बंगाल फाइल्स' की कमाई की रफ्तार धीमी, पांचवें दिन का कारोबार जानिए

लेखन दीक्षा शर्मा 12:24 pm Sep 10, 202512:24 pm

क्या है खबर?

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। पहले दिन से ही यह दर्शकों के लिए तरस रही है। 5 दिन में यह फिल्म 10 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पाई है। हर गुजरते दिन के साथ इस फिल्म की कमाई टिकट खिड़की पर घटती जा रही है। आइए जानें 'द बंगाल फाइल्स' ने पांचवें दिव बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया है।