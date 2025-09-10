बॉक्स ऑफिस: 'द बंगाल फाइल्स' की कमाई की रफ्तार धीमी, पांचवें दिन का कारोबार जानिए
क्या है खबर?
विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। पहले दिन से ही यह दर्शकों के लिए तरस रही है। 5 दिन में यह फिल्म 10 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पाई है। हर गुजरते दिन के साथ इस फिल्म की कमाई टिकट खिड़की पर घटती जा रही है। आइए जानें 'द बंगाल फाइल्स' ने पांचवें दिव बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया है।
कारोबार
'द बंगाल फाइल्स' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'द बंगाल फाइल्स' ने रिलीज के पांचवें दिन 1.29 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 9.19 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म ने 1.75 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर बेहद खराब शुरुआत की थी, वहीं दूसरे दिन इसने 2.15 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 2.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस फिल्म ने चौथे दिन 1.15 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
कलाकार
फिल्म में नजर आ रहे ये कलाकार
'द बंगाल फाइल्स' भारतीय इतिहास और राजनीति की सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक फिक्शन ड्रामा फिल्म है। ये 1940 के दशक में पश्चिम बंगाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा को दर्शाती है, जिसमें डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली के भयावह दंगों के दुखद परिणामों को पर्दे पर लाया गया है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, सिमरत कौर, शाश्वत चटर्जी, नमाशी चक्रवर्ती और सौरव दास जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं।