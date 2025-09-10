बॉक्स ऑफिस: 'परम सुंदरी' ने तोड़ा दम, 12वें दिन लाखों में सिमटी कमाई 

बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'परम सुंदरी' ने अपनी रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 85 लाख रुपये का कारोबार किया। इसी के साथ फिल्म ने अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 47.60 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। दुनियाभर में 'परम सुंदरी' ने 77.25 करोड़ रुपये से अधिक कमाए हैं। 'परम सुंदरी' के निर्देशक की कमान तुषार जलोटा ने संभाली है, वहीं दिनेश विजान फिल्म के निर्माता हैं।

परम सुंदरी

फिल्म की कहानी जान लीजिए

'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ दिल्ली के एक अमीर कारोबारी का किरदार निभा रहे हैं। उधर जाह्नवी एक ऐसी लड़की की भूमिका निभा रही हैं, जो केरल से ताल्लुक रखती है और पेशे से एक कलाकार है। फिल्म की पूरी कहानी उन्हीं की प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे 2 एकदम अलग-अलग मिजाज के लोग एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इस फिल्म में मनजोत सिंह, संजय कपूर और इनायत वर्मा भी हैं।