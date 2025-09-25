LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / दिलजीत ने मीडिया पर निकाली भड़ास, बोले- मुझे देशद्रोही बना डाला; भारत-पाक मैच पर उठाए सवाल
दिलजीत ने मीडिया पर निकाली भड़ास, बोले- मुझे देशद्रोही बना डाला; भारत-पाक मैच पर उठाए सवाल
दिलजीत दोसांझ ने निकाली मीडिया पर भड़ास (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@diljitdosanjh)

दिलजीत ने मीडिया पर निकाली भड़ास, बोले- मुझे देशद्रोही बना डाला; भारत-पाक मैच पर उठाए सवाल

लेखन नेहा शर्मा
Sep 25, 2025
11:14 am
क्या है खबर?

जाने-माने गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में अपनी फिल्म 'सरदार जी 3' विवाद पर खुलकर बात की और इसी के साथ-साथ उन्होंने मीडिया को भी फटकार लगाई। दिलजीत का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हाे रहा है, जिसमें वो जमकर अपनी खुन्नस निकालते दिख रहे हैं। इन दिनाें दिलजीत मलेशिया में अपने ओरा टूर पर हैं। वहां अपने कॉन्सर्ट में गायक ने फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर संग काम करने पर खुलकर बात की।

बयान

"वो मेरे देश का झंडा है, हमेशा सम्मान करो"

दिलजीत बोले कि उनकी फिल्म 'सरदार जी 3' की शूटिंग आतंकी हमले से पहले हुई थी और भारत-पाकिस्तान के बीच मैच उसके बाद खेला गया था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास देने के लिए कई जवाब थे, लेकिन वाे चुप रहे। सोशल मीडिया पर दिलजीत को राष्ट्रीय झंडे को सलामी देते हुए कई क्लिप सामने आए। उन्होंने कहा, "वो मेरे देश का झंडा है। हमेशा सम्मान करो।" इसके बाद उन्होंने दर्शकों से कुछ बातें करने की इजाजत ली।

नाराजगी

दिलजीत बोले-मीडिया ने मुझे देशद्रोही दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की

दिलजीत ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा, "हम हमेशा यही दुआ करते रहे हैं कि आतंकवादियों को कड़ी सजा मिले।" गायक ने मीडिया की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय मीडिया ने मुझे देशद्रोही दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पंजाबी और सिख समुदाय कभी देश के खिलाफ नहीं जा सकता। इसी के साथ दिलजीत ने भारत-पाक मैच पर निशाना साधा। दरअसल, भारत और पाकिस्तान बीते 14 सितंबर को एशिया कप के लिए क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने हुए थे।

दो टूक

मेरी फिल्म पहले शूट हो गई और मैच बाद में खेला गया- दिलजीत

दिलजीत बोले, "मैंने सब कुछ अपने अंदर ही रखा। कुछ नहीं बोला। मेरे पास कई जवाब हैं। कोई भी आपको कुछ भी कहे, आपको उस जहर को अपने अंदर नहीं लेना चाहिए। मैंने तो अपनी जिंदगी से यही सीखा है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। कहने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं वो बकवास नहीं करना चाहता। मेरी फिल्म हमले से पहले शूट हुई थी और मैच हमले के बाद खेला गया था।"

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए दिलजीत का वीडियो

बवाल

क्यों उठी थी दिलजीत के बहिष्कार की मांग?

इस साल की शुरुआत में भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच फिल्म 'सरदार जी 3' में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ काम करने को लेकर दिलजीत की खूब आलोचना हुई थी। भारी विरोध के बीच उनकी ये फिल्म भारत के बजाय 27 जून को विदेशों में रिलीज हुई थी। FWICE और AICWA जैसे संगठनों ने उनके बहिष्कार की मांग की थी। यहां तक कि सनी देओल अभिनीत फिल्म 'बॉर्डर 2' से भी उन्हें निकालने की मांग उठी थी।