दिलजीत ने मीडिया पर निकाली भड़ास, बोले- मुझे देशद्रोही बना डाला; भारत-पाक मैच पर उठाए सवाल

जाने-माने गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में अपनी फिल्म 'सरदार जी 3' विवाद पर खुलकर बात की और इसी के साथ-साथ उन्होंने मीडिया को भी फटकार लगाई। दिलजीत का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हाे रहा है, जिसमें वो जमकर अपनी खुन्नस निकालते दिख रहे हैं। इन दिनाें दिलजीत मलेशिया में अपने ओरा टूर पर हैं। वहां अपने कॉन्सर्ट में गायक ने फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर संग काम करने पर खुलकर बात की।

नाराजगी दिलजीत बोले-मीडिया ने मुझे देशद्रोही दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की दिलजीत ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा, "हम हमेशा यही दुआ करते रहे हैं कि आतंकवादियों को कड़ी सजा मिले।" गायक ने मीडिया की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय मीडिया ने मुझे देशद्रोही दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पंजाबी और सिख समुदाय कभी देश के खिलाफ नहीं जा सकता। इसी के साथ दिलजीत ने भारत-पाक मैच पर निशाना साधा। दरअसल, भारत और पाकिस्तान बीते 14 सितंबर को एशिया कप के लिए क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने हुए थे।

दो टूक मेरी फिल्म पहले शूट हो गई और मैच बाद में खेला गया- दिलजीत दिलजीत बोले, "मैंने सब कुछ अपने अंदर ही रखा। कुछ नहीं बोला। मेरे पास कई जवाब हैं। कोई भी आपको कुछ भी कहे, आपको उस जहर को अपने अंदर नहीं लेना चाहिए। मैंने तो अपनी जिंदगी से यही सीखा है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। कहने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं वो बकवास नहीं करना चाहता। मेरी फिल्म हमले से पहले शूट हुई थी और मैच हमले के बाद खेला गया था।"

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए दिलजीत का वीडियो “Oh Mere Desh Da Jhanda Hai,” said Diljit Dosanjh. Amid the past Sardaar Ji 3 India-Pakistan controversy, Dosanjh broke his silence in Kuala Lumpur while commencing the first show of his Aura Tour. Addressing the audience, he spoke of love for India, respect for the national… pic.twitter.com/47ROMxIFOq — Gagandeep Singh (@Gagan4344) September 24, 2025