'इक्कीस' से पहले इन फिल्मों के जरिए विजय दिवस को बनाएं यादगार, OTT पर हैं मौजूद

16 दिसंबर, 1971 का वो दिन, जब पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उस दिन को भारत 'विजय दिवस' के रूप में मनाता आ रहा है। 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान के युद्ध की पृष्ठभूमि पर बॉलीवुड कई फिल्में बना चुका है। एक नाम अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' का है, जो 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। हालांकि, OTT पर मौजूद कई फिल्मों के जरिए विजय दिवस को यादगार बनाया जा सकता है।

#1 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' अजय देवगन, संजय दत्त और सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत फिल्म 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' 2021 में रिलीज हुई, जो 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। फिल्म में इंडियन एयर फोर्स के स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक की कहानी दिखाई गई है, जो उस समय भुज एयर फोर्स बेस के इंचार्ज थे। इस किरदार को अजय ने निभाया है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक दुधैया ने किया है। 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' को जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है।

#2 & #3 'द गाजी अटैक' और 'राजी' अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद फिल्म 'द गाजी अटैक' 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की याद दिलाती है। फिल्म की कहानी पाकिस्तान की पनडुब्बी PNS गाजी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका मकसद भारतीय पोत, INS विक्रांत को नेस्तानाबूत करना था। पाक के इस मंसूबे को भारतीय जवानों ने फेल कर दिया था। आलिया भट्‌ट की फिल्म 'राजी' एक कश्मीरी लड़की 'सहमत' की सच्ची कहानी दिखाती है, जिसे 1971 के युद्ध से ठीक पहले पाकिस्तान में जासूसी के लिए भेजा जाता है।

