विजय दिवस पर 'बॉर्डर 2' का दमदार टीजर जारी, दुश्मनों को छलनी करने लौटे सनी देओल
क्या है खबर?
विजय दिवस पर 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर जारी हो गया है। इस छोटे से टीजर में देशभक्ति, जुनून और बलिदान की झलक को बखूबी परोसा गया है, जो शरीर में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। भारत माता के सपूत बनकर सनी देओल लौट चुके हैं और अपनी धाकड़ आवाज से दुश्मनों को चेतवानी देते दिखे हैं। उनके अलावा, टीजर में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी दुश्मनों से लड़ते दिखाई दिए हैं।
रिलीज
इस तारीख को रिलीज हो रही 'बॉर्डर 2'
'बॉर्डर 2' के टीजर की शुरुआत गोलियों की आवाज के साथ होती है। बैकग्राउंड में सनी की आवाज आती है, 'तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से; सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे।' इस दमदार टीजर को देखकर लोग भी फिल्म की रिलीज को लेकर उत्साहित हो गए हैं। 'बॉर्डर 2' का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर
'BORDER 2' MUCH-AWAITED TEASER ARRIVES – 23 JAN 2026 RELEASE... "Aawaz kaha tak jaani chahiye? LAHORE TAK."#TSeries and #JPFilms have unveiled the POWER-PACKED #Border2Teaser on the occasion of #VijayDiwas – the day that commemorates #India's historic victory in the 1971… pic.twitter.com/bPZ1FBCN2g— taran adarsh (@taran_adarsh) December 16, 2025