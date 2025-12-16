विजय दिवस पर 'बॉर्डर 2' का दमदार टीजर जारी, दुश्मनों को छलनी करने लौटे सनी देओल

लेखन ज्योति सिंह 02:00 pm Dec 16, 202502:00 pm

क्या है खबर?

विजय दिवस पर 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर जारी हो गया है। इस छोटे से टीजर में देशभक्ति, जुनून और बलिदान की झलक को बखूबी परोसा गया है, जो शरीर में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। भारत माता के सपूत बनकर सनी देओल लौट चुके हैं और अपनी धाकड़ आवाज से दुश्मनों को चेतवानी देते दिखे हैं। उनके अलावा, टीजर में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्‌टी भी दुश्मनों से लड़ते दिखाई दिए हैं।