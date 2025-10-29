'इक्कीस' का ट्रेलर रिलीज, सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता बन छा गए अगस्त्य नंदा 

LOADING...
लेखन नेहा शर्मा
Oct 29, 2025
05:59 pm
क्या है खबर?

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने निर्देशक जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से बॉलीवुड में कदम रखा था और इसमें उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई थी। हालांकि, ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई थी। अब दर्शकों को अगस्त्य की फिल्म 'इक्कीस' का इंतजार है, जो OTT से पहले सिनेमाघरों का रुख करेगी। अब श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया की ये पहली फिल्म है।

ट्रेलर

अरुण खेत्रपाल की कहानी पर्दे पर लाए अगस्त्य

ये 2 मिनट का ट्रेलर सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की कहानी दिखाता है। इसमें उनकी फौज में भर्ती से लेकर, जंग के मैदान में उनके वीरता भरे बलिदान तक का प्रेरणादायी सफरनामा दिखाया गया है। शुरुआती दृश्यों में एक सख्त मिलिट्री अकादमी का माहौल दिखाया गया है। उधर अरुण के किरदार में अगस्त्य असर छोड़ जाते हैं। उनका जोश-जुनून से भरा किरदार ध्यान खींचता है। बहादुरी के साथ-साथ एक प्रेम कहानी भी इसमें नजर आएगी।

रिलीज

इस साल दिसंबर में रिलीज होगी फिल्म

दिनेश विजान इस फिल्म के निर्माता हैं, जिनकी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है। उनके प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स ने ट्रेलर साझा कर कैप्शन में लिखा, 'वो इक्कीस का था, इक्कीस का ही रहेगा! दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं 'इक्कीस'। भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता- सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की एक अनकही सच्ची कहानी, जिसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है। दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में।'

प्रतिक्रिया

ट्रेलर देख क्या कह रही जनता?

ट्रेलर ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, वहीं धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत ने भी अपने अंदाज ने दिल जीत लिए हैं। अगस्त्य की प्रेमिका की भूमिका में नजर आ रही सिमर की खूबसूरती की भी लोग तारीफ कर रहे हैं। एक ओर जहां अगस्त्य तारीफ लूट रहे हैं, वहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआं उठा देगी। कुछ का कहना है कि मैडॉक एक के बाद एक धमाके कर रहा है।

फिल्म

भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है फिल्म

'इक्कीस' 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। इसमें लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के वास्तविक जीवन की कहानी देखने को मिलेगी। अरुण प्रतिष्ठित परमवीर चक्र के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता थे, जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उस वक्त उनकी उम्र महज 21 साल थी। बता दें कि पहले फिल्म में अरुण की भूमिका के लिए वरुण धवन से संपर्क किया गया था, लेकिन उनके साथ बात नहीं बन पाई।