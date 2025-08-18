LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / अली फजल की नई वेब सीरीज 'राख' का ऐलान, सामने आई अभिनेता की पहली झलक 
अली फजल की नई वेब सीरीज 'राख' का ऐलान, सामने आई अभिनेता की पहली झलक 
जल्द फिल्म 'राख' में नजर आएंगे अली फजल (तस्वीर: एक्स/@PrimeVideoIN)

अली फजल की नई वेब सीरीज 'राख' का ऐलान, सामने आई अभिनेता की पहली झलक 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 18, 2025
01:05 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अली फजल को पिछली बार फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' में देखा गया था, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया, लेकिन उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी। आने वाले समय में अली एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे। अब अभिनेता ने अपनी नई वेब सीरीज का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम 'राख' है। इस सीरीज में अली एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आने वाले हैं।

राख

सोनाली बेंद्रे भी हैं इसका हिस्सा 

अली के अलावा 'राख' में सोनाली बेंद्रे भी मुख्य भूमिका निभा रही हैं, वहीं आमिर बशीर भी इसका हिस्सा हैं। यह सीरीज अगले साल अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी। फिलहाल इसकी रिलीज तारीख सामने नहीं आई है। 'राख' से अली की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें उनका धांसू अवतार दिख रहा है। इस सीरीज के निर्देशन की कमान प्रोसित रॉय ने संभाली है, जिन्हें वेब सीरीज 'पाताल लोक' के लिए जाना जाता है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्टर