जल्द फिल्म 'राख' में नजर आएंगे अली फजल (तस्वीर: एक्स/@PrimeVideoIN)

अली फजल की नई वेब सीरीज 'राख' का ऐलान, सामने आई अभिनेता की पहली झलक

लेखन दीक्षा शर्मा 01:05 pm Aug 18, 202501:05 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अली फजल को पिछली बार फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' में देखा गया था, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया, लेकिन उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी। आने वाले समय में अली एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे। अब अभिनेता ने अपनी नई वेब सीरीज का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम 'राख' है। इस सीरीज में अली एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आने वाले हैं।