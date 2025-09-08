उर्मिला मातोंडकर ने 'रंगीला' के 30 साल पूरे होने का मनाया जश्न, जमकर किया डांस
राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'रंगीला' बॉलीवुड की कालजयी फिल्मों में से एक है। इसमें आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ की तिकड़ी नजर आई थी। यह फिल्म 8 सितंबर, 1995 को रिलीज हुई थी और यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 'रंगीला' ने रिलीज के 30 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर उर्मिला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह 'याई रे याई रे' गाने पर डांस करती दिख रही हैं।
उर्मिला ने लिखा लंबा-चौड़ा नोट
उर्मिला ने वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, 'रंगीला, सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक अहसास था और आज भी है। इसमें खुशी, उम्मीद, सपने, संघर्ष जैसी कई बातें शामिल थीं, यह जिंदगी का एक जश्न था। हर दृश्य हमें मासूमियत भरी दुनिया में ले जाता है। इस फिल्म से एक मासूम लड़की बड़े पर्दे पर आती है और लोगों के दिलों पर छा जाती है। आज से 30 साल पहले 'रंगीला' से आपका परिचय हुआ था।'
अमेजन प्राइम वीडियो पर देखें फिल्म
उर्मिला ने आगे लिखा, 'मुझे यकीन है कि आज भी इसमें आपको पहले वाले वक्त में वापस ले जाने की ताकत है। मुझे अपने जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। इतने प्यार से गले लगाने के लिए और उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए शुक्रिया।' 'रंगीला' की बात करें तो इस फिल्म ने दुनियाभर में 33.45 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि इसका बजट 8 करोड़ रुपये था। इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
