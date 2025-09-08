उर्मिला मातोंडकर का डांस वीडियो वायरल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@urmilamatondkarofficial)

उर्मिला मातोंडकर ने 'रंगीला' के 30 साल पूरे होने का मनाया जश्न, जमकर किया डांस

लेखन दीक्षा शर्मा 01:50 pm Sep 08, 202501:50 pm

क्या है खबर?

राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'रंगीला' बॉलीवुड की कालजयी फिल्मों में से एक है। इसमें आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ की तिकड़ी नजर आई थी। यह फिल्म 8 सितंबर, 1995 को रिलीज हुई थी और यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 'रंगीला' ने रिलीज के 30 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर उर्मिला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह 'याई रे याई रे' गाने पर डांस करती दिख रही हैं।