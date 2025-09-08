टाइगर श्रॉफ ने मुंबई में बेचा अपना अपार्टमेंट, करोड़ों में हुआ सौदा
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने मुंबई के खार में अपना आलीशान अपार्टमेंट बेच दिया है और इसे बेचकर उन्हें अच्छा-खासा मुनाफा हुआ है। टाइगर का यह अपार्टमेंट खार के रुस्तमजी पैरामाउंट में स्थित है और यह 1,989.72 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है। इसमें 3 पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं। बता दें कि इस डील के तहत लगभग 93.60 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में चुकाए गए हैं।
रिपोर्ट
7 साल बाद बेचा अपार्टमेंट
स्क्वायरयार्ड्स के अनुसार, यह लेनदेन सितंबर 2025 में पंजीकृत हुआ था। टाइगर ने अपना यह अपार्टमेंट 15.60 करोड़ रुपये में बेचा है। अभिनेता ने साल 2018 में यह अपार्टमेंट 11.62 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्होंने 7 साल में 3.98 करोड़ रुपये कमाए हैं। बता दें कि टाइगर बेहद आलीशान जिंदगी जीते हैं। उनकी कुल संपत्ति 248 करोड़ रुपये बताई जाती है। टाइगर का पुणे में एक बंगला है, जिसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए है।
काम
'बागी 4' में देख रहे हैं टाइगर
काम के मोर्चे पर बात करें तो टाइगर को इन दिनों फिल्म 'बागी 4' में देखा जा रहा है। 5 सितंबर को रिलीज हुई उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 31.25 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। 'बागी 4' के निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है, वहीं साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म के निर्माता हैं। इस फिल्म में हरनाज संधू, सोनम बाजवा और संजय दत्त भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।