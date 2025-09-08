टाइगर श्रॉफ ने बेचा अपना अपार्टमेंट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@tigerjackieshroff)

टाइगर श्रॉफ ने मुंबई में बेचा अपना अपार्टमेंट, करोड़ों में हुआ सौदा

लेखन दीक्षा शर्मा 01:33 pm Sep 08, 202501:33 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने मुंबई के खार में अपना आलीशान अपार्टमेंट बेच दिया है और इसे बेचकर उन्हें अच्छा-खासा मुनाफा हुआ है। टाइगर का यह अपार्टमेंट खार के रुस्तमजी पैरामाउंट में स्थित है और यह 1,989.72 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है। इसमें 3 पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं। बता दें कि इस डील के तहत लगभग 93.60 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में चुकाए गए हैं।