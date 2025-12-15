2025 में इन सितारों ने बनाया दबदबा

विक्की कौशल से रणवीर सिंह तक, 2025 में सफल फिल्में देकर इन सितारों ने बनाया दबदबा

लेखन ज्योति सिंह 08:19 pm Dec 15, 202508:19 pm

साल 2025 अंतिम चरण में है, लेकिन जाते हुए भी यह फिल्मी लवर्स का खूब मनोरंजन कर रहा है। हालिया रिलीज 'धुरंधर' एक नहीं, बल्कि कई सितारों को साथ लाई जिसे लोगों को बेशुमार प्यार मिल रहा है। देखा जाए तो पूरे साल में कई फिल्में रिलीज हुई, जिनके जरिए अभिनेताओं ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। एक तो ऐसे भी हैं, जिन्होंने विलेन बनकर मुख्य अभिनेता को पीछे हटा दिया। जानिए इन अभिनेताओं के बारे में।