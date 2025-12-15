विक्की कौशल से रणवीर सिंह तक, 2025 में सफल फिल्में देकर इन सितारों ने बनाया दबदबा
क्या है खबर?
साल 2025 अंतिम चरण में है, लेकिन जाते हुए भी यह फिल्मी लवर्स का खूब मनोरंजन कर रहा है। हालिया रिलीज 'धुरंधर' एक नहीं, बल्कि कई सितारों को साथ लाई जिसे लोगों को बेशुमार प्यार मिल रहा है। देखा जाए तो पूरे साल में कई फिल्में रिलीज हुई, जिनके जरिए अभिनेताओं ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। एक तो ऐसे भी हैं, जिन्होंने विलेन बनकर मुख्य अभिनेता को पीछे हटा दिया। जानिए इन अभिनेताओं के बारे में।
#1 & #2
'विक्की कौशल' और 'अहान पांडे'
विक्की कौशल की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जबरदस्त हिट रही थी। साल 2025 उनके करियर में जबरदस्त उछाल लाया जब 'छावा' सिनेमाघरों में रिलीज हुई। लोग विक्की के अभिनय के दीवाने हो गए। यही नहीं, विक्की ने लोगों की उम्मीदों को खूब बढ़ा दिया है। फिल्म 'सैयारा' से अहान पांडे ने अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया और पहली ही फिल्म ने उन्हें रातों-रात लोकप्रिय बना दिया। अब प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
#3 & #4
'ऋषभ शेट्टी' और 'अक्षय कुमार'
साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी के नाम 2025 रहा है, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस कन्नड़ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की जबरदस्त सफलता हासिल की, और ऋषभ देखते ही देखते हिंदी दर्शकों के पसंदीदा बन गए। वहीं, 2025 में अक्षय कुमार भी कम चर्चा में नहीं रहे। 'स्काई फोर्स', 'केसरी: चैप्टर 2' और 'हाउसफुल' फिल्मों के जरिए उन्होंने लोगों के बीच अपने चर्चे बिल्कुल कम नहीं होने दिए। उनकी फिल्में भी दर्शकों द्वारा खूब पसंद की गईं।
#5 & #6
'रणवीर सिंह' और 'अक्षय खन्ना'
फिल्म 'धुरंधर' को कैसे भूला जा सकता है। 5 दिसंबर को रिलीज इस फिल्म ने रणवीर सिंह को बेशुमार सफलता दिलाई है। यही नहीं, 'धुरंधर' उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। रणवीर भी इस सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं। दूसरी तरफ, 'धुरंधर' ने अक्षय खन्ना की किस्मत चमका दी है। हीरो बनकर जो स्टारडम उनसे दूर था, विलेन बनकर उन्हें हासिल हो गया है। सोशल मीडिया पर रणवीर से ज्यादा अक्षय के चर्चे हो रहे हैं।