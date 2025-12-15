फिल्मफेयर OTT अवॉर्ड्स 2025: रेणुका शहाणे छाईं, अनन्या पांडे की 'CTRL' ने भी लूटी महफिल

फिल्मफेयर OTT अवॉर्ड्स 2025 के विजेताओं का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। इस बार भी टेक्निकल श्रेणी में दमदार काम को पहचान मिली। इस साल जहां रेणुका शहाणे ने शानदार जीत दर्ज की, वहीं तब्बू और रजत कपूर की वेब सीरीज 'खौफ' ने भी कई पुरस्कार जीतकर सबका ध्यान खींच लिया। सर्वश्रेष्ठ संपादन से लेकर सर्वश्रेष्ठ निर्देशन तक कई श्रेणियों में विजेताओं के नाम की घोषणा की गई है। आइए जानें किसने, कौन-सा पुरस्कार अपने नाम किया।

उपलब्धि 'खौफ' का जलवा बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार 'रात जवान है' तो बेस्ट स्टोरी, सीरीज का खिताब 'पाताल लोक सीजन 2' और 'खौफ' को मिला। बेस्ट सिनेमैटोग्राफी, बेस्ट साउंड डिजाइन और बेस्ट VFX का पुरस्कार भी 'खौफ' की झोली में गया। बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक की श्रेणी में भी 'खौफ' ने अपनी जीत दर्ज की। बेस्ट शॉर्ट फिल्म (नॉन-फिक्शन/डॉक्यूमेंट्री) का अवॉर्ड 'लंगूर' को मिला, वहीं पीपल्स चॉइस की श्रेणी में में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का खिताब 'डिवोर्स' ने अपने नाम किया।

जीत रेणुका शहाणे को मिले ये 2 पुरस्कार वेब ओरिजिनल फिल्म की श्रेणी में 'स्टोलन' के लिए करण तेजपाल, गौरव ढींगरा और स्वप्निल सालकर को विजेता घोषित किया गया, वहीं रेणुका शहाणे ने अपनी फिल्म 'धावपट्टी' के लिए बेस्ट डायरेक्टर (शॉर्ट फिल्म) का पुरस्कार अपने नाम किया। फिल्मफेयर OTT अवॉर्ड्स 2025 में कॉमेडी सीरीज (फीमेल) की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी 'दुपहिया' के लिए रेणुका शहाणे को दिया गया। उधर 'आयशा' को बेस्ट शॉर्ट फिल्म (फिक्शन) का सम्मान मिला।

Advertisement

CTRL 'CTRL' ने जीते 3 पुरस्कार अनन्या पांडे की फिल्म 'CTRL' ने 3 पुरस्कार अपने नाम किए। इसके लिए जहां बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले, वेब ओरिजनल फिल्म का पुरस्कार अविनाश संपत को मिला, वहीं बेस्ट एडिटिंग ओरिजनल फिल्म का पुरस्कार जहान नोबल ने जीता। उधर बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, वेब ओरिजिनल फिल्म की श्रेणी में भी 'CTRL' बाजी मार गई। सोशल मीडिया किस तरह लोगों का निजी डेटा इकट्ठा कर उसका गलत इस्तेमाल करता है, 'CTRL' हमें यही बात याद दिलाती है और उसके प्रति सचेत करती है।

Advertisement