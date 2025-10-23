रश्मिका मंदाना की इन फिल्मों ने छापे हजारों करोड़, एक की आंधी में उड़े सारे रिकॉर्ड
क्या है खबर?
अभिनेत्री रश्मिका मंदाना इन दिनों खूब चर्चा में हैं और हाें भी क्यों न, उनकी फिल्म 'थामा' जो सिनेमाघरों में लगी हुई है। फिल्म के जरिए पहली बार रश्मिका को आयुष्मान खुराना का साथ मिला है। ये हॉरर कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई कर रही है। रश्मिका कई सफल फिल्मों का हिस्सा रही हैं। आज हम आपको उनकी उन 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 3, 527 करोड़ रुपये कमाए।
#1
'पुष्पा 2: द रूल'
रश्मिका की ये फिल्म साल 2024 में दर्शकों के बीच आई थी। सुकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन थे। भले ही फिल्म में श्रीवल्ली की भूमिका में रश्मिका को भी पसंद किया गया था, लेकिन सारी लाइमलाइट अल्लू ही ले गए थे। ये भारतीय सिनेमा की सबसे कमाऊ फिल्म बनकर उभरी है। दुनियाभर में उनकी इस फिल्म ने 1,800 करोड़ रुपये कमाए थे। नेटफ्लिक्स पर आप इस ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं।
#2
'एनिमल'
रश्मिका की सबसे कमाऊ फिल्मों में दूसरे स्थान पर 'एनिमल' है, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपये था और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 918 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। इससे पहले ये कमाल शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने किया था। नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये रणबीर कपूर के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है।
#3
'छावा'
रश्मिका की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'छावा' है, जिसमें उनके साथ विक्की कौशल मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर विस्फोटक शुरुआत की। ये साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म है। उधर बॉक्स ऑफिस पर 'सिकंदर' और 'जाट' लड़ते रह गए थे और 'छावा' ने लंबी छलांग लगा दी थी। 130 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 809 करोड़ रुपये कमाए थे। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर है।
आगामी फिल्में
रश्मिका की आने वाली फिल्में
ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2' ने तहलका मचा दिया था। अब 'पुष्पा' का तीसरा भाग 'पुष्पा 3: द रैम्पेज' साल 2028 में होगा। इसके आने से पहले ही उम्मीदें आसमान छू रही हैं। रश्मिका की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' की रिलीज का इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे हैं। ये फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों का रुख करेगी। रश्मिका, शाहिद कपूर और कृति सैनन के साथ हिट फिल्म 'कॉकटेल' के सीक्वल 'कॉकटेल 2' में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगी।