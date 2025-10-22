'थामा' आते ही छाई, आयुष्मान खुराना की इन फिल्मों ने भी पहले दिन खूब छापे नोट

आयुष्मान खुराना हमेशा लीक से हटकर फिल्मों में नजर आए हैं और हर बार दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे हैं। अब आयुष्मान मैडॉक यूनिवर्स के हॉरर यूनिवर्स की फिल्म 'थामा' लेकर आ गए हैं, जिसने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है। यही नहीं, ये उनकी पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। आइए आयुष्मान की उन फिल्मों के बारे में जानें, जिन्होंने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की।

#1 'थामा' 'थामा' ने पहले दिन भारत में 24 करोड़ रुपये कमाए हैं और इसी के साथ उनकी इस फिल्म ने उनके पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके जरिए आयुष्मान ने 2 साल बाद पर्दे पर वापसी की और वो आते ही दर्शकों के बीच छा गए। फिल्म में रश्मिका मंदाना भी मुख्य भूमिका में हैं, वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे कलाकार भी इसका हिस्सा हैं। हालांकि, इस फिल्म की कहानी को समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है।

#2 'ड्रीम गर्ल 2' इस सूची में दूसरे स्थान पर आयुष्मान की फिल्म 'ड्रीम गर्ल 2' है, जिसने पहले दिन 10.69 करोड़ रुपये कमाए थे। इससे पहले उनकी ये फिल्म पहले स्थान पर विराजमान थी, लेकिन अब 'थामा' ने इससे दोगुनी कमाई करते हुए पहले पायदान पर अपना कब्जा जमा लिया है। 'ड्रीम गर्ल 2' में आयुष्मान के साथ अनन्या पांडे नजर आई थीं। साल 2019 में रिलीज हुई ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकती है।

#3 'बाला' इस सूची में तीसरे स्थान पर आयुष्मान की फिल्म 'बाला' है, जिसने 10.15 करोड़ रुपये कमाए थे। 35 करोड़ रुपये के बजट में बनी उनकी इस फिल्म ने भारत में 116 करोड़ रुपये का कारोबार किया थी। फिल्म की न सिर्फ दर्शकों, बल्कि समीक्षकों ने भी जमकर तारीफ की थी। जियो हॉटस्टार पर मौजूद इस फिल्म में कॉमेडी के साथ एक गहरा संदेश भी दिया गया था। भूमि पेडनेकर और यामी गौतम भी इसका हिस्सा थीं।