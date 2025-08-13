बसंती चटर्जी का निधन

बंगाली अभिनेत्री बसंती चटर्जी नहीं रहीं, 88 साल की उम्र में कैंसर से हार गईं जंग

लेखन दीक्षा शर्मा 11:17 am Aug 13, 202511:17 am

क्या है खबर?

बंगाली सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री बसंती चटर्जी का कोलकाता स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। 88 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। वे पिछले लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं और हाल के महीनों में उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। बसंती का जाना सिर्फ एक कलाकार का नहीं, बल्कि एक युग का अंत है। उनके निधन से बंगाली इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।