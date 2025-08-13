LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / बंगाली अभिनेत्री बसंती चटर्जी नहीं रहीं, 88 साल की उम्र में कैंसर से हार गईं जंग 
बंगाली अभिनेत्री बसंती चटर्जी नहीं रहीं, 88 साल की उम्र में कैंसर से हार गईं जंग 
बसंती चटर्जी का निधन

बंगाली अभिनेत्री बसंती चटर्जी नहीं रहीं, 88 साल की उम्र में कैंसर से हार गईं जंग 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 13, 2025
11:17 am
क्या है खबर?

बंगाली सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री बसंती चटर्जी का कोलकाता स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। 88 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। वे पिछले लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं और हाल के महीनों में उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। बसंती का जाना सिर्फ एक कलाकार का नहीं, बल्कि एक युग का अंत है। उनके निधन से बंगाली इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

करियर

100 से ज्यादा फिल्मों में किया अभिनय

बसंती ने अपने लंबे करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें 'ठगिनी', 'मंजरी ओपेरा' और 'आलो' जैसी फिल्में शामिल हैं। सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, उन्होंने छोटे पर्दे पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 'भूतु', 'बोरॉन', 'दुर्गा दुर्गेश्वरी' जैसे धारावाहिकों में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। उनका आखिरी टीवी शो 'गीता एलएलबी' था, जिसकी शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। बता दें, बसंती का अभिनय सफर रंगमंच से शुरू हुआ था।

ट्विटर पोस्ट

प्रशंसक दे रहे श्रद्धांजलि